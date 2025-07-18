中風翁盼露天神明廳有遮蔽 義消助蓋帆布

丹娜絲颱風重創嘉南地區，仍有逾3千戶屋頂受損未處理，其中不少老弱族群根本無力修復。嘉縣布袋鎮的中風老翁，只盼先為神明廳遮蔽「保佑我們平安」，台南有鐵皮加蓋整個吹歪，弱勢母子無能為力。南市議會國民黨團要求市府應幫中央先墊付普發的1萬元、再加發1萬元給受災戶。

菲律賓呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓昨已形成輕度颱風「薇帕」。中央氣象署表示，薇帕雖不算太大，但外圍環流影響大，今、明兩天距台灣較近，影響也會相當明顯，讓災民相當憂心。

嘉縣68歲中風老翁離婚後與身障兒子同住，靠身障補助過活，昨天獲義消協助將屋頂蓋上帆布，老翁看著帆布說「希望能先把神明廳屋頂遮起來，保佑我們平安」，60歲劉林姓婦人的丈夫過世剛百日，颱風後屋頂漏水，從2樓滲到1樓，僅剩1間房間能勉強住，她擔心颱風再來恐加重災情，到時不知道還能住哪裡。

「那晚風聲呼呼叫，屋頂搖兩下就飛走了，供奉了幾十年的神主牌也找不回來。」94歲鄭楊姓老婦回想起颱風夜，仍忍不住紅了眼眶，她說，因名下有祖厝，不符經濟弱勢條件，每月領微薄老人年金，孩子也年過花甲，目前排隊等待鐵工。

七股區龍山里許多老舊民宅平房屋頂破洞，1處民宅的1、2樓為水泥建築，3樓則是鐵皮搭建，遭強風整個吹歪位移，緊靠鄰房牆面，屋主為一對弱勢母子，兩人平時都需要洗腎，兒子昨還在開刀裝心臟支架，面對住家受損，根本無能為力；龍山里長王文財得知後求助專業技師，盼能幫忙想辦法。

丹娜絲颱風造成台南七股龍山里倒塌的電線桿、電線，迄今仍砸在一處雞舍鐵皮屋頂上，畫面相當驚悚。記者萬于甄／攝影

七股區許多電線桿受颱風強襲斷裂傾倒，龍山里一處雞寮也成受災戶，傾倒的電線桿、電線迄今仍砸在雞舍鐵皮屋頂上，雞舍內還有許多存活的肉雞，場面相當驚悚，直到昨天才清除。

台南市府估計，目前仍有3千戶破損屋頂還未蓋上帆布應急。嘉縣也有約300戶屋頂待處理。台南市政府媒合善心資源為弱勢受災戶屋頂蓋帆布；嘉縣府表示，各公所募捐帆布供受災戶使用，並優先勘查低收、中低收入戶、身障的家戶災損，經評估當事人無法施作，會請義消協助蓋帆布。

南市議會國民黨團書記長林燕祝等議員指出，屋頂被颱風吹毀的受災戶，日常生活不是一個苦字所能形容，立法院通過全民普發1萬元，要求市府先墊付給受災戶，幫助急需救災款的受災戶，並請中央針對災區受災戶加碼每人發放1萬元慰問金，若中央不肯發這筆錢，市府也可以編列預算發放，這對受災戶「不是小確幸是活命錢」。

南市府秘書長尤天厚說，市府財政壓力沉重，自主財源不足，需審慎評估，已呼籲各界踴躍捐款，並將持續與中央協調、爭取資源，會全力以赴協助受災度過難關。市府目前統計16區屋損1萬2千戶，以每戶3人估算，每人2萬元約要7.2億元。

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