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搶修拍照「成習慣」？ 台電：統計工量為調度

聯合報／ 記者李光儀蔡晉宇陳儷方／台北報導

丹娜絲颱風導致南部電力受損嚴重，台電產業工會等團體前天發聲明，指政府高層在他們工作時要求「吃飯擺拍」，作為撥補台電千億的政治大內宣素材。經濟部和台電工會否認，但有台電員工向本報爆料，台電總處確實曾要求前往維修的台電員工即時「上傳搶修照片」，還要他們「在現場統計工量」；而後者對於施工人員來說，增加的負擔更大。

有台電員工在台電粉絲團秀出台電指示通知，要求「事故搶修拍照」而且要「養成習慣」，甚至下令格式是「橫拍」不可「直拍」。具體要求還包括「停電後人員抵達事故現場，由領班（或代班資深同仁）先上桿確認事故情形拍照」、「領班指導同仁搶修作業，以利經驗傳承。搶修中（人員入鏡）及完成後拍照」。

台電員工爆料，這次風災台電還要求施工員工「即時工量統計」。該員工說，「工量統計」過去僅存於若干事先計畫的施工中，但像颱風的大規模維修，因為很多情況都是到現場才知，所以過去都是施工完後再來統計工量；但台電應該是為了馬上能對外「報成績」，所以這次要求所有搶修員工現場就「統計工量」。

台電對此表示，統計工量才能追蹤修復進度、評估人力調撥需求，至於現場拍照，則是搶修的記錄，「電線桿被颱風吹歪或是全倒，是可以擺拍的嗎？」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，產業工會領導人一向跟民眾黨友好，這是藍白害怕大罷免，找側翼攻擊國家。藍白立委則批評，民進黨沒有挺勞工，罔顧該工會法定地位，還貼政治標籤，實在目中無人、目無法紀。

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