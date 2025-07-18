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災損、回收光電板 蘇俊賓：汙染控制嚴格考驗

聯合報／ 記者朱冠諭李柏澔／連線報導
丹娜絲颱風侵台後，嘉南地區損壞的光電板高達14.5萬片、約2800噸，圖為嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池有超過5萬片光電板擠壓堆積，清運速度緩慢。圖／聯合報系資料照片
丹娜絲颱風侵台後，嘉南地區損壞的光電板高達14.5萬片、約2800噸，圖為嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池有超過5萬片光電板擠壓堆積，清運速度緩慢。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風重創南部光電場，嘉南沿海滿是破碎、翻覆的光電板，然而環境部彭啓明卻稱「光電板無汙染」，引發朝野立委、環團批評。對此，彭啓明昨坦言，任何非環境自然的裝置，凡走過必留痕跡，將會持續密切關注相關的長期影響。

桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會表示，本次風災受損光電板數量僅占全國百分之三，但受損總數量二八○○噸為是過去五年處理量一一○○噸的二點五倍，不僅考驗台灣處理大量報廢光電板的量能，光電板設置場址是否合適也盼中央審慎評估。

蘇俊賓表示，光電板組成成分包含玻璃百分之七十四點二、鋁框架百分之十點三之外，百分之四的電池、還包含銅、銀、鎘、鉛等十三種重金屬，破損後暴露在環境中，在特定環境、鹽分、光分解的條件下，可能有一定程度的風險。

蘇俊賓指出，目前全國光電板設置容量約十四GW，換算下來約有四千萬片，本次風災受損光電板數量二八○○噸，光是這一次風災的廢棄光電板數量，已是過去五年全國廢棄光電板處理總量的好幾倍，未來幾年即便沒有風災，還有更大規模的光電板汰換潮。

蘇俊賓說，根據環境部「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」資料，太陽能光電板生命周期為廿至卅年，每年因天然災害損壞量約產生百分之零點二至百分之零點五，即便沒有天然災害，在正常的報廢情況下，預估二○三二年廢棄物數量達約一萬公噸，二○三九年起每年更將達約十萬公噸，台灣是否有足夠的處理量能，並且在回收金屬的過程中做好各項重金屬及汙染控制，將會是非常嚴格的考驗。

蘇俊賓 環境部 彭啓明 廢棄物 光電板 丹娜絲颱風

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