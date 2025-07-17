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南部災區大缺工！台南屋損達1萬2千戶 民代盼開放移工搭屋頂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風災後復原，傳出有民眾在搶修屋頂時摔落傷亡。圖／取自市議員方一峰臉書
丹娜絲颱風災後復原，傳出有民眾在搶修屋頂時摔落傷亡。圖／取自市議員方一峰臉書

丹娜絲颱風橫掃嘉南沿海，強風掀翻無數屋頂，災情慘重，日前有嘉義六腳有老翁修繕屋頂摔死，台南佳里區60歲林姓男子昨天因擔心又有颱風，協助爬上屋頂蓋帆布意外摔落後送醫不治，七股也有兩名工人爬上屋頂蓋帆布，也摔破頭縫了十幾針，缺工、缺料。民代呼籲開放合法移工協助修繕，市府允諾尋求法規彈性處理空間。

國民黨南市議員方一峰指出，大北門地區如北門、七股、將軍、學甲，因地勢空曠，在颱風侵襲下無一倖免，估計有約1500多戶屋頂被強風吹毀，近期又逢降雨，讓災情雪上加霜，因缺工嚴重，不少災民擔心後續再遇風雨，只能冒險自行修繕，導致意外頻傳。

市府表示，對林姓男子不幸身亡表達哀悼，佳里區長林耿漢已於第一時間前往家中關懷，社會局與民政局也代表市長黃偉哲致贈慰問金，並啟動關懷機制，協助其高齡母親申請居家服務，提供心理支持與悲傷輔導。

根據市府統計，目前全市已有16區列為災區，房屋受損戶數已超過1萬2千戶，修繕人力與材料皆嚴重短缺。部分民間服務團隊雖願協助修繕，但因災區多為高齡者，加上志工專業人力有限，也時也帶合法移工協助，卻也擔心觸法受罰。

國民黨團書記長林燕祝指出，有營建廠商引進的合法外勞，多具搭設鐵皮屋等專業技能，卻因現行法規限制僅能從事公共工程，無法協助私人住戶修繕。她呼籲市府協助與中央協調，鬆綁相關規定，開放合法移工投入災後修繕行列。

市府工務局長陳世仁表示，已將市內有意願協助的營造廠與土木包工業者名單發送至各區公所，受災民眾可透過公所媒合，直接聯繫工班修繕；同時也積極擴大跨區支援，已聯繫全國營造公會及外縣市廠商協助投入災後重建。

市府秘書長尤天厚表示，了解受災民眾急切心情，市府將與勞工局及中央討論，尋求法規上的彈性處理空間。現行規定確實限制外籍移工不得從事與原聘公司無關的業務，即便雇主與工人雙方同意，仍有觸法風險，需審慎面對與規畫。

立委郭國文今天在臉書貼文表示，去醫院關心這次協助災民時，摔落受傷的工班。這是一位經驗老到的工班，過去20、30樓的大樓都沒問題，但他表示自己上老屋之前，有注意到梁壁脆弱，自己知道有危險。

由於屋主一直拜託，因此他還是上了屋頂，結果瓦片與牆壁經不起重量，他就摔下來受傷了，頭上縫了12針，看了心疼。

郭國文說，大家都想要住在自己的家，但還是懇請受災戶，如果房屋真的不適合居住，且具有危險性的話，請接受市府的安置，才能保障自己與他人的安全。

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