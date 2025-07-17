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財金公司：颱風丹娜絲賑災捐款 免收跨行交易手續費

中央社／ 台北17日電

7月上旬颱風丹娜絲來襲，強風豪雨造成災損，財金公司今天發布新聞稿表示，響應政府募款賑濟救災，颱風丹娜絲的賑災捐款，免收跨行交易手續費。

財金公司說明，經中央銀行及金融監督管理委員會指導，全體金融機構與財金公司為響應政府募款賑濟救災，集結各界善款，自114年7月10日起至賑災捐款專戶停止收受捐款為止，免收賑災捐款跨行手續費。

財金公司表示，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、金融EDI及金融XML方式，以新台幣捐款至嘉義縣政府及台南市政府公告的賑災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費；如果有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前，返還至捐款帳戶。

金融機構 捐款 丹娜絲颱風

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