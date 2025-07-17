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丹娜絲颱風加豪雨農損逾28億 香蕉損失2.3億最慘
農業部今晚最新統計，日前颱風丹娜絲及豪雨造成的農業損失，已攀升至逾新台幣28億元，農產中以香蕉損害2.3億元最嚴重。
農業部發布新聞稿表示，颱風丹娜絲及豪雨造成農業災情，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（截至今天下午5時），農業產物及民間設施估計損失計28億270萬元。
農業部指出，農產損失18億9191萬元（含養蜂486萬元），農作物被害面積1萬9188公頃，損害程度37%，換算無收穫面積7057公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2141公頃，損害程度32%，換算無收穫面積690公頃，損失金額2億3127萬元，其次為文旦柚2億1296萬元、番石榴1億6151萬元、竹筍1億4666萬元、柳橙1億2484萬元。
農業部統計，畜產損失3491萬元，主要為雞44萬隻，受損金額3178萬元，其次為豬、鴨及鵝；漁產損失3億4573萬元，主要為牡蠣；林產損失5436萬元，主要為竹筍。
民間設施損失部分，農業部估計4億7239萬元，包括農業設施9685萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施2億6035萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施1億1520萬元，主要是漁船毀損。
農業部指出，各縣市受損以台南市10億3682萬元最嚴重，其次是嘉義縣7億2188萬元、雲林縣4億9796萬元、彰化縣2億6899萬元、屏東縣1億1935萬元、高雄市1億1846萬元。
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