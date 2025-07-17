颱風後嘉義災損嚴重 村幹事曝困境：爬了十多戶也怕摔 還有誰能幫？

丹娜絲颱風造成嘉義縣房屋災損嚴重，估計至少有6千戶屋頂受損，村里長、村幹事及熱心村民相互幫忙蓋帆布，但有些屋頂傾斜角度大很危險，一名村幹事坦言，「爬了10多戶，我自己也會怕」，正值災後搶修期請不到工人，眼看下一個颱風又要形成，憂心災情更慘重。

東石鄉6旬劉林姓婦人住在2層樓水泥房屋，屋頂是傳統黑瓦，因颱風破損漏水，她目前已設法處理，花費數千元請人在屋頂打發泡膠，希望能防止漏水，但雨水照樣滴進屋內，她想要請人幫忙蓋帆布，卻因屋頂傾斜角度大，且有2層樓高，大家怕發生意外不敢幫忙。

劉林姓婦人說，老公才剛過世百日，就遇到颱風屋頂漏水，家裡只剩她一人，小孩在外地工作，求助親戚也遭拒，沒有人能回來幫忙，2樓漏水房間都不能住，現在已滲漏到1樓，只剩1間房間勉強能住，擔心颱風再來會讓災情變得更嚴重，到時不知道還能住哪裡。

嘉義縣至今仍有超過300戶尚未蓋上帆布，縣府出動義消人員協助無力修繕的經濟弱勢蓋帆布，但有許多受災戶不符合經濟弱勢資格，卻也很需要被幫助。一名村幹事說，不只是經濟弱勢需要幫助，現在工人叫不到，鄉下都住老人哪有辦法爬上去修屋頂。

另外還有一名6旬林姓老翁與年近9旬老母同住，家園被颱風摧毀，屋頂破損漏水，當地村長及熱心民眾成峻架鋁梯爬上屋頂，幫忙覆蓋帆布。成峻說，爬上屋頂很緊張，將屋頂兩側以帆布覆蓋，但屋脊中央已經出現裂痕，不敢冒險踩踏，只能盼專業人力盡快協助修繕。

村幹事指出，這幾天勘災看了很多間受損房屋，他爬了10多間拍照、蓋帆布，爬到自己都會怕，且還有2層樓房屋屋瓦破損，屋頂造型是斜的，不是每一種都有辦法幫忙爬上去蓋帆布，摔下來誰要負責，仍有許多屋頂破損問題沒被解決，災區很需要專業人士幫忙。

颱風過後村民自力救濟，用帆布、磚塊及沙包覆蓋屋頂，避免漏水災情加劇。記者黃于凡／攝影 嘉義縣房屋受災情形慘重，估計有至少6千戶屋頂受損，至今仍有超過300戶外蓋上帆布。圖／民眾提供 颱風過後村民自力救濟，用帆布、磚塊及沙包覆蓋屋頂，避免漏水災情加劇。記者黃于凡／攝影 嘉義縣東石鄉一處房屋2樓屋頂破損，受災戶請人打發泡膠仍漏水，因屋頂傾斜角度大，找不到人幫忙蓋帆布。圖／民眾提供

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