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教宗為台灣颱風受災人民祈禱 賴總統誠摯感謝

中央社／ 台北17日電

教宗為台灣颱風受災人民祈禱，並指示教廷提供援助。總統賴清德今天對此表達誠摯感謝，他說，修復與工程團隊正全力投入重建工作，台灣也對各界的支持深表感激。

梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，教宗良十四世獲悉颱風丹娜絲襲擊台灣，造成人員傷亡和損失。教宗為受災民眾祈禱，並指示教廷愛德服務部（Dicastery for the Service of Charity）「向民眾提供具體的幫助」。

總統下午在X社群平台以英文發文表示，誠摯感謝教宗良十四世為受丹娜絲颱風影響的民眾祈禱，並指示提供援助。台灣的修復與工程團隊正全力投入重建工作，台灣也對各界的支持深表感激。

賴清德 良十四世 教宗 丹娜絲颱風

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