教宗為台灣颱風受災人民祈禱 賴總統誠摯感謝

教宗為台灣颱風受災人民祈禱,並指示教廷提供援助。總統賴清德今天對此表達誠摯感謝,他說,修復與工程團隊正全力投入重建工作,台灣也對各界的支持深表感激。

梵蒂岡新聞網(Vatican News)報導,教宗良十四世獲悉颱風丹娜絲襲擊台灣,造成人員傷亡和損失。教宗為受災民眾祈禱,並指示教廷愛德服務部(Dicastery for the Service of Charity)「向民眾提供具體的幫助」。

總統下午在X社群平台以英文發文表示,誠摯感謝教宗良十四世為受丹娜絲颱風影響的民眾祈禱,並指示提供援助。台灣的修復與工程團隊正全力投入重建工作,台灣也對各界的支持深表感激。

