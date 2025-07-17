丹娜絲重創台南 全國義消、災害防救團體及志工趕往災區協助

丹娜絲颱風重創台南，造成多區嚴重災情，民眾生活陷入困境；消防署號召全國願意發揮熱忱前往災區的義消、災害防救團體及志工支援台南，相關團隊展現「有災即救、有難必援」的堅強信念與行動力，遠道前往支援，期盼能早日讓民眾回歸正常生活。

消防署長蕭煥章今天前往台南各支援駐點，慰勞辛苦付出的義消及志工，逐一表達敬意與感謝，致贈慰勞金；蕭首先前往台南市消防局，感謝台南市義勇消防總隊及警消人員，在面對丹娜絲帶來的嚴峻挑戰，展現極高的應變能力，第一時間投入各項災情搶救與災後復原任務。

蕭煥章接著再與台南市消防局副局長楊宗霖、台南市義勇消防總隊副總隊長蘇文宗前往學甲區，慰問來自高雄市義勇消防總隊、中華民國山難救助協會-高雄支會及高雄市紅十字會；這些民間團體在災害發生後，迅速支援倒塌物清理、道路搶通與協助房屋修繕等重要任務。

蕭煥章再前往白河區，感謝桃園市災害防救團體及屏東縣義勇消防總隊，遠道而來的支援，展現「有災即救、有難必援」的堅強信念與行動力，為地方災後復原注入寶貴戰力；蕭表示，感謝全國義消、災害防救團體及志工對丹娜絲颱風復原重建無私的奉獻。

市長黃偉哲呼籲「台南有難，八方馳援！」除了由衷的感謝中央、各縣市政府、民間各界，在丹娜絲風災後對台南伸出援手，市府團隊亦全力合作動員，加速災後復原工作，雖然災後復原之路艱鉅，市府團隊會持續來努力，把事做好。

全國義消﹑災害防救團體及志工展現「有災即救、有難必援」的堅強信念與行動力，為地方災後復原注入寶貴戰力。記者袁志豪／翻攝 全國義消﹑災害防救團體及志工展現「有災即救、有難必援」的堅強信念與行動力，為地方災後復原注入寶貴戰力。記者袁志豪／翻攝

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