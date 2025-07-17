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台南七股區西寮防洪牆加高完成 防暴潮湧浪侵襲

中央社／ 台南17日電
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。聯合報記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。聯合報記者劉學聖／攝影

颱風丹娜絲過境期間，水淹台南七股區西寮聚落，總統賴清德11日到場勘災，市府今天宣布完成當地防洪牆加高工程，全長600公尺，高60公分，以防暴潮湧浪侵襲。

市府表示，颱風丹娜絲來襲時，七股地區觀測最大平均風力13級，陣風16級，巨浪穿越青山港汕，沿大寮排水溢堤進入西寮聚落，造成短暫淹水。

因應近來熱帶低氣壓發展，市府採用混凝土預鑄塊堆疊工法，節能、高效且施工迅速，確保西寮聚落防洪牆加高作業最短時間完工。

此外，行政院長卓榮泰15日勘災時，台南市長黃偉哲也爭取新台幣17億6000萬元治水經費，包括大寮排水整治及網仔寮汕沙洲復育兩項計畫，期盼中央儘速核定，提升台南防洪韌性。

黃偉哲 颱風 賴清德 台南 卓榮泰 丹娜絲

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