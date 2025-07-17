颱風毀損光電板 經濟部將與內政部檢討模組強度測試

颱風丹娜絲侵襲造成嘉南部分地區光電板毀損，引起社會關注環境問題。工研院表示，光電板沒有毒，經過測試，光電板也不會溶出有毒物質，也已建立回收監督機制。經濟部表示，未來會與內政部檢討模組強度等測試標準，將極端氣候納入考量。

颱風丹娜絲過境，造成南部地區嚴重災情，其中包含太陽光電設施受損，估算總數約14.5萬片，後續如何處理引發關注。

工研院綠能所長劉志文指出，光電板是穩定的固體，不會漏液，組成包含玻璃、鋁框、矽晶片、封裝塑膠及背板，全部都是穩定的固體材料，光電板出廠時要經過IEC國際標準測試，測試耐候性和抗紫外光等，皆符合國際標準。

劉志文表示，光電板除了組成穩定之外，業者也特別進行實測，將打破後的光電板泡在ph值6至8雨水當中，達1週，並沒有檢驗出鉛、銅和鋅等金屬，同時也符合環境部飲用水標準。

在光電板回收制度方面，劉志文表示，環境部已新增光電廢棄物代碼，表示光電板屬於非毒廢棄物，能源署也監督業者回收作業，確保符合作業規範。

媒體關切，光電設置抗風力標準只要求12到13級，經歷這次颱風之後是否提高光電抗風級數。經濟部能源署副署長吳志偉表示，光電板需要抗風壓，但不同地區規定有所差異，光電板設計也因地制宜，未來將與內政部檢討模組強度、抗風壓等測試標準，將極端氣候納入考量。

談及未來如何在地方推動再生能源，吳志偉表示，綠能為世界趨勢，有助減碳和空污，政府會持續和外界溝通，經歷這次颱風之後，風力基本上沒問題，水上型光電則有需要改進的地方，像是結構改善等。

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