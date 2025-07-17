台電產業工會挺基層反被吳思瑤貼標籤 陳菁徽：目中無人

台灣電力產業工會批基層員工淪民進黨政府大內宣素材，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤卻說，該工會領導人一向跟民眾黨友好，這是藍白害怕大罷免，找側翼攻擊國家。國民黨立委陳菁徽今說，她對吳思瑤說法感到遺憾，罔顧工會法定地位，目中無人，目無法紀，站在國人對立面。

台灣電力產業工會昨天表示，基層員工為了颱風災害搶修、超時工作，還被要求吃飯擺拍，卻被政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材。台灣電力工會今發聲明，強調自己才是正統工會，而昨日發出聲明的「台灣電力產業工會」則是台南市區域性工會，僅百餘人，不足以代表多數台電員工，該會企圖混淆視聽，其心可議。

吳思瑤表示，由2萬9千名員工組成正牌的「台灣電力工會」聲明稿，是代表性達99%的正式聲明，當中指出幾個事實，昨天發布新聞的是「台灣電力產業工會」成員數只有百餘人，不是正式的「台灣電力工會」，代表性不足，不能用極少數意見操弄是非、混淆視聽。該工會領導人一向跟民眾黨友好。

陳菁徽表示，對吳思瑤說法感到遺憾。吳思瑤沒有挺勞工之外，也罔顧了該工會的法定地位，實在目中無人，也目無法紀。救災當前，執政黨竟然不站在國人這邊，而是對立面，甚至只因為有團體質疑政府，就馬上貼上政治標籤。

陳菁徽表示，這不禁讓人回想起當初警消拚組工會，執政黨一邊說要當警消的靠山，民進黨團卻強力反對工會法修正，甚至說警消組工會爭權益是在「亂台」，將其打為中共同路人。

陳菁徽批評，對於民進黨政府來說，這些基層員工就像是工具，必要時被要求擺拍，不服上意時就「非我族類」，也難怪民進黨與民眾愈來愈脫節。

陳菁徽呼籲，救災不分顏色，如果政府心中只想著政治，不斷地卸責，全體人民就是最大輸家。目前這場天災已經造成三人離世，為什麼一場天災卻升級成人禍，這才是政府應該深刻檢討的。

商品推薦