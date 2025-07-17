丹娜絲颱風毀光電板 蘇俊賓憂：處理量能、汙染控管拉警報

丹娜絲颱風釀成不少災情，也讓西南沿海的太陽能光電板受損嚴重，引發熱議。桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，雖然本次風災受損光電板數量僅占全國約0.3%，但受損數量是過去5年處理量的數倍，不僅考驗台灣處理大量報廢光電板的處理量能，光電板設置場址是否合適也盼中央審慎評估。

行政院會今討論「丹娜絲颱風復原計畫」，蘇俊賓表示，光電板組成成分包含玻璃74.2%、鋁框架10.3%之外，4%的電池、還包含銅、銀、鎘、鉛等13種重金屬，破損後暴露在環境中，在特定環境、鹽分、光分解的條件下，可能有一度程度的風險。

蘇俊賓指出，目前全國光電板設置容量約14GW，換算下來約有4000萬片，本次風災受損光電板數量2800噸，光是這一次風災的廢棄光電板數量，已是過去5年全國廢棄光電板處理總量的好幾倍，未來幾年即便沒有風災，還有更大規模的光電板汰換潮。

蘇俊賓說，根據環境部「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」資料，太陽能光電板生命周期為20至30年，每年因天然災害損壞量約產生0.2%至0.5%，即便沒有天然災害，在正常的報廢情況下，預估2032年廢棄物數量達約1萬公噸，2039年起每年更將達約10萬公噸，台灣是否有足夠的處理量能，並且在回收金屬的過程中做好各項重金屬及汙染控制，將會是非常嚴格的考驗。

蘇俊賓也直言，從這次風災可看見，光電板適合的環境條件有必要重新檢討，極端氣候跟風災侵襲對台灣來說已是常態，因此更應該針對特定環境條件下不適合設置光電板的樣態及區域進行評估。

他提到，美國的土地管理局針對坡度或是環境敏感、水文敏感、易淹水地區訂定相關規範，台灣也應該通盤檢討，針對易淹水區、坡度、地質風險較高區位、設置於離岸或近岸區位等納入限制或納入環評規範，該排除、做環評的就進行，已經設置的案場也應該輔導退場機制。

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