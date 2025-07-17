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丹娜絲災害救助金來了！南市各公所設單一窗口受理 從寬速發

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風造成台南屋頂掀飛、車輛受損嚴重，各區公所今天開始受理受災戶申請。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風造成台南屋頂掀飛、車輛受損嚴重，各區公所今天開始受理受災戶申請。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風造成台南多件屋頂掀飛、車輛受損等災情，為加速災後復原，減輕受災戶負擔，台南市各區公所今天起開始受理各項災害救助申請，並設立單一窗口提供民眾洽詢，且周六、日將照常受理。

市府表示，此次各項災害救助，工務局針對住屋屋頂（含採光罩）及外牆（含門窗）遭毀損，住屋所有權人或實際居住人可申請慰助金，符合核發基準者，每案最高發給慰助金10萬元。

市長黃偉哲表示，因本次災害導致住屋毀損達不堪居住程度者，可申請安遷救助，如為車輛泡水或外力毀損之災損，亦可申請慰助金。詳細情形請參閱市府網站(https://www.tainan.gov.tw/News.aspx?n=44987)。

為加速協助民眾災後救助申請，各區公所自今天起開始受理各項災害救助申請，黃偉哲今天也到災區公所視察單一窗口設置情形，並慰問公務同仁的辛勞，也再次至災區巡視災後復原情形，關心災民生活恢復狀況

黃偉哲表示，本次風災各項扶助措施市府將採從寬、從速、從簡原則辦理，盡速撥款協助災民重建家園，早日恢復正常生活。

黃偉哲 災民 災損 災後 台南 丹娜絲颱風

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