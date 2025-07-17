嘉南多光電場卻停電數日 環團籲在地共生自發自用

颱風丹娜絲導致嘉南多處漁電共生場域毀損，環團今天聯合聲明指出，儘管嘉南沿海已形成大規模光電案場群聚，風災後卻一週無電可用，應真正落實在地共生，協助案場能自發自用。

颱風丹娜絲造成嘉南沿海地區光電板損毀。環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、台灣環境規劃協會等團體今天針對漁電共生政策改革發布聯合聲明，呼籲漁電共生政策亟需在地化改革，落實能源公正轉型。

聲明指出，儘管嘉南沿海各地已形成大規模光電案場群聚，然而風災過後當地多數養殖戶卻長達一週無電可用，顯示當前漁電共生政策未能真正實踐「在地共生」，僅將魚塭視為發電載體，而忽略地方居民的實際生產與生活需求。

聲明提出2大建議方向。第一，應保障養殖戶自行設置漁電共生案場的權利與資源，經濟部能源署與台電公司應提出「保障養殖業者自設光電設施優先取得饋線容量」制度辦法，讓養殖戶也能真正參與綠能轉型；而農業部漁業署應提升養殖戶自行設置漁電共生案場的獎勵輔導機制，包括提供專案貸款與技術協助。

第二，既有與新設漁電共生案場應納入「自發自用」與「社區緊急供電」機制，能源署與漁業署應提出輔導計畫，協助光電業者增設逆變器、儲能等設施，提供養殖戶自用與社區供電需求。明定優先自發自用，餘電躉售；自設光電設施者，應要求提出支援社區緊急供電的回饋計畫等。

聲明中並提到，外界刻意散布光電設施全面毀損、污染漁獲等不實資訊，對養殖漁業及能源轉型造成負面影響，對此予以嚴肅譴責。

聲明最後強調，能源轉型的核心不應只是電力產出，唯有讓在地居民與產業真正參與、受益，漁電共生才可能實現真正的「共生」。

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