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影／從清晨搶修到凌晨、用餐後10分鐘就上工 台電人員謝民眾體諒：為盡快復電

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
黃姓台電人員表示，他們盡全力想辦法把電桿倒在魚塭的、線斷在田中間的，或是電桿斷掉的都盡可能的先處理好。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供
黃姓台電人員表示，他們盡全力想辦法把電桿倒在魚塭的、線斷在田中間的，或是電桿斷掉的都盡可能的先處理好。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供

丹娜絲颱風重創台南，尤其溪北地區大規模電力中斷，來自各地的台電人員從四面八方趕往支援；其中黃姓台電人員表示，每天搶修到凌晨，隔天6點許便起床，每餐飯吃完的10分鐘後就上工，就是為了盡快讓民眾趕快有電，他很謝謝民眾的體諒，心裡非常的暖。

黃姓台電人員與同事本月7日從台北南區營業處前往新營區處支援，搶修任務一直到昨天結束，總共在台南待了整整10天；黃今天表示，大家都黑了一圈，有些人嘴巴破皮，手也是一大堆傷口，努力搶修就是為了讓民眾趕快有電。

黃指出，他們知道，沒有電是很麻煩也很痛苦的，很抱歉讓大家等了那麼久；他不敢說現在所有的民眾都有電可以用，但他們盡全力想辦法把電桿倒在魚塭的、線斷在田中間的，或是電桿斷掉的都盡可能的先處理好。

黃說，大家每天都是吃完午餐、晚餐後，休息10分鐘後就繼續上工，每個人互相鼓勵及合作，才能盡快的把手上的案件結束後，趕快往下一件處理；每天回到住的地方都差不多凌晨12點多，然後隔天差不多6點30分就起床準備。

黃很謝謝民眾送了很多吃的跟喝的東西，送來的當下真的是滿滿感動，支持著他們，覺得再辛苦都很值得；他很謝謝許多民眾的體諒，心裡非常的暖，也謝謝各位學長跟班長甚至經理的指導，為了讓大家盡快復電，他們從不逃避工作，不管多難或是多麻煩都會想辦法解決。

經過努力搶修，直到送電後看到燈一亮，黃表示，那滿滿的成就感是無法言喻的；他今天凌晨3時許在threads社群媒體上以xyz.huang帳號發文指出，辛苦沒有電能用的民眾，謝謝家人每天都打電話關心，也辛苦從各個區處來支援的台電人及承攬商，「有你們真的很好！」

網友看到黃po出的照片、影片，紛紛留言「在地人太感謝了！這是第一天的北門台17慘況」、「謝謝您們，致上我十二萬分的謝意及敬意」、「謝謝你們把歪了的、倒了的電桿，通通拉直拉正，恢復民眾日常供電，任務工作非常艱辛，心存感恩」、「我的外甥，阿姨為你感到驕傲」。

黃姓台電人員表示，每天6點30分起床，每餐飯吃完的10分鐘後就上工，就是為了盡快讓民眾趕快有電，他很謝謝許多民眾的體諒，心裡非常的暖。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供
黃姓台電人員表示，每天6點30分起床，每餐飯吃完的10分鐘後就上工，就是為了盡快讓民眾趕快有電，他很謝謝許多民眾的體諒，心裡非常的暖。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供
黃姓台電人員表示，每天6點30分起床，每餐飯吃完的10分鐘後就上工，就是為了盡快讓民眾趕快有電，他很謝謝許多民眾的體諒，心裡非常的暖。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供
黃姓台電人員表示，每天6點30分起床，每餐飯吃完的10分鐘後就上工，就是為了盡快讓民眾趕快有電，他很謝謝許多民眾的體諒，心裡非常的暖。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供
黃姓台電人員表示，每天6點30分起床，每餐飯吃完的10分鐘後就上工，就是為了盡快讓民眾趕快有電，他很謝謝許多民眾的體諒，心裡非常的暖。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供
黃姓台電人員表示，每天6點30分起床，每餐飯吃完的10分鐘後就上工，就是為了盡快讓民眾趕快有電，他很謝謝許多民眾的體諒，心裡非常的暖。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供
黃姓台電人員表示，他們盡全力想辦法把電桿倒在魚塭的、線斷在田中間的，或是電桿斷掉的都盡可能的先處理好。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供
黃姓台電人員表示，他們盡全力想辦法把電桿倒在魚塭的、線斷在田中間的，或是電桿斷掉的都盡可能的先處理好。圖／threads網友xyz.huang（黃姓台電人員）授權提供

社群媒體 台電 台南 丹娜絲颱風

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