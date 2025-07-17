丹娜絲嘉義釀災…慈濟大學國際學生伸援手 赴中正大學協助清理

颱風丹娜絲造成中正大學校園多處設施與環境嚴重受損，慈濟大學57名國際學生15日從花蓮來到嘉義縣，連續3天幫忙中正大學清理校園，展現青年關懷與跨校合作的深厚情誼。

中正大學今天發布新聞稿表示，57名來自南非、辛巴威、莫三比克等非洲國家的慈濟大學國際學生，響應慈濟基金會號召，15日至17日義務前往中正大學協助災後清理工作。

中正大學說，15日下午國際學生一抵達學校，放好行李、整好隊，立即投入致遠樓周邊的環境清理。16日他們與中正大學文學院教職員工、學生及工學院通訊系學生一起投入文學院周邊的復原工作。

今天則集中協助圖書館與共同教育大樓周邊，清除、集中散落一地的樹葉和殘枝，提高行走安全。

慈濟大學全球事務處國際長郭又銘轉述參與學生的想法指出，他們覺得來這裡不只是協助別人，也是讓自己學習面對災難的經驗，看到這麼多人一起協力復原，覺得世界可以因為愛而更亮起來。

郭又銘表示，此次不僅是身體力行的服務行動，更是國際學生實踐全球視野與社會關懷的具體表現。中正大學與慈濟大學於2024年底簽署合作備忘錄，建立校際課程與學術交流合作機制，此次災後協助行動也成為兩校深化合作夥伴關係的重要實踐。

中正大學文學院院長楊宇勛說，這是近十幾年來文學院遭遇最嚴重的一次災情，颱風造成四層樓高黑板樹多處樹枝折斷，砸落在系所研究室與周邊設施，損害相當嚴重。幸賴眾多師生與志工迅速投入復原行動，為即將到來的新學期爭取寶貴的整備時間。

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