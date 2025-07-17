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丹娜絲重創南台灣 民眾黨彰化縣黨部送帆布幫災民遮風擋雨
中颱丹娜絲重創台灣南部，災情慘重，尤其嘉義、台南一帶甚多民宅屋頂掀飛、損毀，台灣民眾黨彰化縣部發起「帆布募集行動」，獲得熱烈迴響，首批募得30件帆布今天運往嘉義鹿草鄉，提供受災戶遮擋日曬雨淋，並發起鐵工、水電等專業人力投入修繕。
每一塊帆布不只是一塊防雨材料，更是台灣人彼此守望的溫暖。」 温宗諭表示，這場災後善意的串聯，是災民最需要的溫暖與支持，如果家中還有閒置的廣告帆布，也請一起捐贈。
温宗諭說，目前災區仍急需鐵工、水電等專業人力投入受災戶家園修繕工作，也呼籲各界伸出援手，協助災民度過難關。
温宗諭說，台灣民眾黨主席黃國昌今天前來彰化市殯儀館，向立法院副院長江啟臣的父捻香時，肯定彰化縣黨部的積極協助救災，並提到將持續監督政府救災進度，並督促行政部門「從速、從寬、從簡」，加快補助與重建流程，讓受災民眾早日重返家園。
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