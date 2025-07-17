丹娜絲災後救助上路！內政部伸援手 最高每戶補助10萬元

丹娜絲颱風災後，內政部17日表示，啟動住宅毀損慰助金方案，針對災區民宅提供最高每戶10萬元現金補助，只要屋頂或外牆受損超過20平方公尺，並經地方政府勘查確認，就能提出申請，協助受災戶盡快修繕家園、重建生活。

內政部指出，這次慰助金針對受災嚴重的台南、嘉義等地災區住戶，將依損壞面積與居住事實區分補助級距，凡屋頂與外牆損壞達20至100平方公尺者，有居住事實者可領5萬元，無居住事實者為2.5萬元；若損壞超過100平方公尺，最高可領10萬元，未居住者則為5萬元。

申請流程簡便，只需檢具災損照片，經地方政府審核通過後即預撥發放，且每門牌限補助一戶。內政部預估，全台約有2萬戶申請，所需經費約20億元，已報請行政院同意，由中央統籌支應稅款。

申請期限自地方政府公告日起算一年內受理，發放對象限於行政院公告災區的受災戶。若因房屋毀損需另行租屋，還可搭配「300億元中央擴大租金補貼」，每戶每月補貼2,000至8,000元，最高可再加碼1.2倍。另有修繕貸款利息補貼、重建獎勵、稅捐減免等多項配套措施，協助民眾全方位回復居住環境。

此外，針對需重建的透天厝、老屋與集合住宅，中央也將協助地方成立危老與都更輔導團，提供專業協助，從修繕到重建一路陪伴，減輕災民負擔。

丹娜絲住宅毀損復原慰助金。圖／內政部提供 丹娜絲住宅毀損復原慰助金。圖／內政部提供

商品推薦