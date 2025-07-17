災損申請破1.8萬戶 國土署：協助災民復原沒區分是否合法房屋

內政部今部務會報安排國土署報告「民宅災損協助方案」。內政部長劉世芳表示，已擬定住屋毀損救助專案（草案），將發給每戶最高10萬元慰助金。另可依據「受災證明」申請300億元中央擴大租金補貼，每月可領2千至8千不等，為協助災民盡速復原，沒區分是否合法房屋，目前申請數量已破1.8萬戶。

內政部政務次長董建宏表示，此次台南市民宅受損1萬件、嘉義市逾6千件，慰助金專案發放對象以行政院通過畫定為災區之受災戶為主，只要民宅有實際居住事實，無論損壞為屋頂或外牆，經地方政府勘查確認後，將可依損壞面積核發每戶5萬或10萬元之慰助金；若無居住事實，前述慰問金也可減半申請。而申請方式只需經地方政府審核災損照片通過後即可發放，並開放在地方政府公告後一年內申請。

董建宏提醒，如有因住宅受損導致無法居住須另行租屋的民眾，可依據「受災證明」申請300億元中央擴大租金補貼，每戶依租賃房屋所在地不同，可領每月2千元至8千元不等，且還可再加碼1.2倍，以減輕生活負擔。另同步提供修繕貸款利息補貼、重建獎勵與稅捐減免等多項配套措施。

另內政部表示，中央也將協助地方政府成立「危老重建輔導團」與「都市更新輔導團」，對於需重建的住宅，若為集合住宅或產權複雜者，能給予專業輔導及啟動都市更新重建工作；如為平房、透天厝或產權單純者，則可協助依危老條例辦理相關作業。

國土署長吳欣修被問及除了雲嘉南外，東部也有原民地區受損，他補充，只要被畫為災區就可以受理，且這次吹倒房屋，門窗損壞多數屬於鐵皮屋，為了要協助災民盡速復原，沒有去區分是否為合法房屋，因為知道很多民眾因受限土地、地目問題，無法直接合法，因此這次以協助復原為主，屆時會跟地方政府溝通，且原民地區也適用。

至於申請慰助金期限，吳欣修說，期待以受理一年為主，但地方政府希望能加快速度，盼能在今年內完成，擔心未有預算問題，再加上同步還有很多項慰助金進行，像台南是訂定8月12日，但他們已勸市府能拉長時間；至於申請流程，目前台南市府有努力在做線上申請流程，而嘉義雲林部分，則先以各區公所的窗口為主。

吳欣修補充，採隨到隨審，目前申請數量已經突破1.8萬戶，數量一開始非常驚人，希望民眾提供能辨識清楚的照片為主，否則當地承辦、里長等工作量龐大，若要動用到人力現勘，花費時間會拉長，盼盡可能採取書面審查，再加上基本資料，審查人員更容易判讀，就可以加速發放速度。 內政部今部務會報安排國土署報告「民宅災損協助方案」，內政部次長董建宏稍早主持會報後記者會。記者張曼蘋／攝影

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