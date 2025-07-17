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台南藍軍控災民聽賴清德的話「自己爬屋頂卻摔死」 綠：拿不幸炒作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團怒批有受災戶自己爬屋頂卻意外摔死。圖／國民黨團提供
台南市議會國民黨團怒批有受災戶自己爬屋頂卻意外摔死。圖／國民黨團提供

丹娜絲颱風重創台南沿海，16級強風掃過房屋受損嚴重，台南市議會國民黨團今天召開記者會，指佳里區昨天下午就發生悲劇，一位60歲林姓男子因颱風摧毀他家屋頂，自己爬屋頂蓋帆布，結果意外掉落不幸身亡；台南市議會民進黨團回應，民進黨全員都在第一線在災區協助辛苦救災，請國民黨不要拿著台南人的不幸事件炒作新聞。

大北門區議員方一峰說，北門、七股、將軍、學甲，因為地處空曠，所以16級強風掃過，真的是無一倖免，光是大北門地區停電、家中屋頂被吹毀的就災情慘重，約有1500多戶屋頂被吹毀，這幾天下雨，讓災情勢雪上加霜。

國民黨團說，日前災民賴清德總統求救，不敢爬屋頂蓋帆布，賴總統要災民自己爬，現在，發生60歲的林姓男子，自己爬屋頂鋪帆布摔死的悲劇，留下99歲老母親能承受這樣的悲慟嗎？誰來照顧老母親？

台南市議會民進黨團說，請國民黨不要拿著台南人的不幸事件炒作新聞，目前民進黨從立委到議員，許多人第一線在災區協助辛苦救災。而國民黨的議員只會用記者會批評，實在是名符其實的「嘴炮救災」。

民進黨團再次呼籲，現在應該是台南不分政黨一同協助災民的時刻，所有的政治口水都應該立刻停止。請國民黨跟上民進黨的腳步，一起「有錢出錢、有力出力」，雖然國民黨的救災已經慢半拍，但請不要視而不見台南鄉親目前的困境。

台南市議會國民黨團怒批有受災戶自己爬屋頂卻意外摔死。圖／國民黨團提供
台南市議會國民黨團怒批有受災戶自己爬屋頂卻意外摔死。圖／國民黨團提供

賴清德 災民 民進黨 國民黨 台南 丹娜絲颱風

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