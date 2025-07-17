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受災後沒錢修屋頂…中風翁與身障兒苦撐 嘉義義消協助蓋帆布解燃眉之急

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義消幫助經濟弱勢且無力修繕屋頂的家戶，在屋頂上先搭起帆布遮風避雨。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義消幫助經濟弱勢且無力修繕屋頂的家戶，在屋頂上先搭起帆布遮風避雨。記者黃于凡／攝影

嘉義縣68歲中風老翁與身障兒子同住，依靠身障補助過活，無力修復屋頂，縣府社會局盤點經濟弱勢名單，由義消協助蓋帆布，縣長翁章梁今天視察慰問，但嘉義縣還有其他獨居老人，每月僅領微薄老人年金，子女外出成家立業，不一定能幫忙，被列在體制外孤立無援。

「希望能夠先把神明廳屋頂遮起來，保佑我們平安。」邱老翁望著用帆布臨時覆蓋的屋頂，語氣裡盡是無奈。他與妻子多年前離婚，妻子帶走小兒子，從此音訊全無，年邁的他如今唯一能盼望的只有胞兄的孩子，希望他們願意伸出援手，幫忙修繕這個快要撐不住的家。

嘉義縣雙福義消分隊長劉進興、隊員鄭勇富、大林義消隊員陳皇偉、三和義消隊員巫明憲今都爬上屋頂幫忙蓋帆布。雖然沒有人有蓋帆布的經驗，大家還是冒著烈日爬上危樓，把帆布一條條拉緊，牢牢綁住，只盼幫助受災戶暫度難關，不用再忍受下雨漏水。

社會局長張翠瑤說，各地公所募捐帆布供受災戶使用，部分受災戶反映無力蓋帆布，目前先以低收入戶、中低收入戶、身心障礙為優先，逐戶勘查災損，經評估真的無力施作，就會請義消協助蓋帆布，縣府與慈濟基金會也發出300張帆布，供民眾自己使用，但蓋帆布並非永久之計，後續復建仍待規畫。

但也有一些不符合經濟弱勢標準，卻身處社會弱勢角落，94歲鄭楊阿嬤回想颱風夜，忍不住紅著眼眶說，「那晚風聲呼呼叫，屋頂搖兩下就飛走了，供奉了幾十年的神主牌也找不回來。」她名下有祖厝的不被列入經濟弱勢，每月領微薄老人年金，孩子已年過花甲，屋頂整片飛走只能重做，但要排隊等待鐵工，這段日子只能在沒屋頂的房子中生活。

縣長翁章梁說，丹娜絲颱風造成許多家戶屋頂受損，部分家庭經濟困難、無力修繕，以帆布暫時先為受災戶遮風避雨，當然蓋帆布只是臨時措施，也與慈濟基金會討論，未來將針對經濟困難受災戶發動修繕工程，後續重建將做完整規畫，讓大家恢復正常生活。

嘉義縣義消幫助經濟弱勢且無力修繕屋頂的家戶，在屋頂上先搭起帆布遮風避雨。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義消幫助經濟弱勢且無力修繕屋頂的家戶，在屋頂上先搭起帆布遮風避雨。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天視察義消搭帆布狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天視察義消搭帆布狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉94歲鄭楊阿嬤至今仍住在破損房子裡，連神主牌都被颱風吹走找不回來。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉94歲鄭楊阿嬤至今仍住在破損房子裡，連神主牌都被颱風吹走找不回來。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉94歲鄭楊阿嬤至今仍住在破損房子裡，連神主牌都被颱風吹走找不回來。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉94歲鄭楊阿嬤至今仍住在破損房子裡，連神主牌都被颱風吹走找不回來。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天視察義消搭帆布狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天視察義消搭帆布狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今天視察義消搭帆布狀況，提供物資給受災戶68歲邱姓老翁。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今天視察義消搭帆布狀況，提供物資給受災戶68歲邱姓老翁。記者黃于凡／攝影

身障 翁章梁 嘉義 受災戶 低收入戶 丹娜絲颱風

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