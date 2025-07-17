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台電人員拚復電！他小拇指骨裂仍堅持搶修10天：比起用戶真不敢說辛苦

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
林姓台電人員到台南的第一天就不慎砸傷小拇指導致骨裂，仍堅持搶修10天。圖／threads網友a0952226403（林姓台電人員）授權提供
林姓台電人員到台南的第一天就不慎砸傷小拇指導致骨裂，仍堅持搶修10天。圖／threads網友a0952226403（林姓台電人員）授權提供

丹娜絲颱風重創台南，尤其溪北地區大規模電力中斷，來自各地的台電人員從四面八方趕往支援；其中林姓台電人員到台南的第一天就不慎砸傷小拇指導致骨裂，仍堅持搶修10天，他今天表示，許多著急的農民都不敢問「什麼時候可以送電」，真的很暖，看了也很心疼。

林姓台電人員本月7日從台北趕往台南支援，一直到昨天晚間結束，整整十天；但他在第一天就不小心被橫擔砸到腳的小拇指，原本想說「沒事，腫起來而已」，結果太痛第二天去照X光是「小拇指骨裂」，因此10天來工作都一拐一拐的。

林表示，他與同事20多人（包含承攬商）每個班都有負責的任務，這10天對大家來說有點累，但真的值得，每個人幾乎眼睛都是血絲，每個皮膚都是黑的亮麗，每個手都有傷口，還有些嘴唇曬傷已經發白及臉上脫皮，每天睡不到6小時，持續好幾天。

林指出，他們盡可能趕著搶修下一個案件，但是比起用戶真不敢說辛苦，芒果、文旦、魚、雞等農民損失慘重，有的停電2到3天，有的甚至停到現在；許多著急的農民都不敢問「什麼時候可以送電」，怕造成他們壓力，真的看了也很心疼。

林說，還有阿姨跟他們說颱風把她的雞舍壓垮了，到現在都不敢過去看，自己家裡的屋頂也是東破西破；真的非常感謝大家，「謝謝您們的體諒」，還有每天都有民眾的補給，真的非常熱情及給予鼓勵及支持，「有您們使我們更強大，心更暖更有成就感，謝謝您們、也辛苦您們！」

林姓台電人員昨天深夜11時許在threads社群上以a0952226403發布搶修心得與影片，引來網友留言「辛苦了，謝謝，骨裂要照顧好，早日康復」，「非常感謝從各縣市來支援嘉義、台南的第一線人，辛苦了你們了」、「因為有你們讓我們再次感受有電真好，也謝謝你們不辭辛苦、不分晝夜的幫我們處理，讓我們有電重拾家園」、「你們真的很辛苦，感謝你們，有你們真好，謝謝」。

另一名從新竹前往台南支援的李姓台電人員今天凌晨也在threads社群媒體po文，他今天受訪表示，如今搶修任務告一段落，他跟同事暫時先下台一鞠躬，他想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」

林姓台電人員到台南的第一天就不慎砸傷小拇指導致骨裂，仍堅持搶修10天。圖／threads網友a0952226403（林姓台電人員）授權提供
林姓台電人員到台南的第一天就不慎砸傷小拇指導致骨裂，仍堅持搶修10天。圖／threads網友a0952226403（林姓台電人員）授權提供

農民 台電 台南 丹娜絲颱風

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