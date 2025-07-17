花壇鄉公所舊址是危樓 將在耐震補強後供社福用途

彰化縣花壇鄉公所本月14日遷往位在彰員路的新建大樓，使用已58年位於中山路的舊大樓，由於是危樓，鄉公所將辦理耐震補強後，未來朝長照等社福使用。

位在中山路的花壇鄉公所舊大樓，建於1968年，迄今58年，在九二一大地震時受損，被判定為危樓，卻一直未做耐震補強，鄉公所計畫新建大樓，卻苦無用地及經費，讓鄉公所員工及洽公民眾長期冒著危險出入。

直到1999年，前鄉長唐鎮林任內，爭取軍方將彰員路舊營區用地移交鄉公所，現任鄉長顧勝敏上任後，籌措2億4000萬餘元經費，縣府補助1000萬元的室內裝修費，在舊營區興建新結合鄉公所、鄉代會及藝文展示中心的新大樓，並在本月14日落成啟用。

至於舊鄉公所大樓由於位在中山路，交通便利，又距離市場及火車站很近，生活機能良好，鄉民關心舊大樓將何去何從？鄉公所表示，由舊大樓仍是危樓，暫時無做為其他使用，鄉公所會盡速辦理大樓的耐震補強，完成後，將規畫做為花壇鄉長照等社福用途，不會讓舊大樓閒置。

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