義工團挺身救災！工班進駐台南七股災區助蓋帆布

台南災後重建工作持續進行，立委郭國文近期也媒合「社團法人台灣心義工團」16日起進駐七股災區，協助受災戶的屋頂蓋帆布覆蓋，義工團楊姓志工說，「出來就是要做事！」預計會幫忙到20日下午。

楊姓志工表示，台灣心義工團的義工均來自全台各地，不少更是水電、房屋修繕專業的志工，平時大家雖需要上班，這兩天仍有約12至16位義工到災區幫忙，本周末假日會有更多人力一起投入，預計會有60多位志工，暫定會幫忙到20日下午。

「出來就是要做事！」楊姓志工說，當下看到這麼多受損的房屋，「真的很難過！」希望能盡量做、盡量幫忙，只要有需要就會進入災區協助，每一戶覆蓋的工程時間不一定，要看受損的情況，損壞嚴重的話恐需花費4小時，今天預計可幫4至5戶受災戶覆蓋帆布。

他提到，自己來自彰化，起初是有義工發消息說，台南此次颱風的受災戶沒水沒電好多天，許多居民家中冰箱內的東西都壞了，也沒有東西吃，趕緊募集一些餅乾、麵包等物資送往災區，「台灣有愛心的人還是很多」。

楊姓志工提及，最近有傳出工人因修繕屋頂不慎摔傷意外，因此志工在蓋帆布時都相當小心，且蓋帆布真的需要專業，尤其許多受損的房屋都是多年老屋，屋頂房梁結構其實相當脆弱，所以志工團在修繕時，也會看大家的專業能力，不會強迫志工爬上屋頂，否則摔落就不好了。

郭國文則表示，此次天災重創台南，但來自民間的愛心不斷，相當令人感動，目前依舊缺乏應急用的帆布、工班等；受災戶雖都很想繼續住在自己家中，但有些老屋因天災影響，真的不適合居住，甚至對住戶或是修復者都有危險時，必要時請居民接受市府安置，保障安全。 社團法人台灣心義工團16日起進駐七股災區，今在龍山里海寮協助受災戶屋頂帆布覆蓋。圖／台灣心義工團提供

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