丹娜絲重創又有颱風 卓揆盼各縣市先做安置計畫

丹娜絲颱風重創中南部縣市，停電戶數破百萬，累積農損更飆至27.7億元，復原重建由行政院工程會執掌，研提復原慰助方案。行政院長卓榮泰17日指示部會加速時程管控，確保進度如期，各項補助款項應加速核撥，務必確實到位。以照顧受災⺠眾為最高目標，儘速讓⺠眾生活重回常軌。

此外，中央氣象署預告，薇帕颱風最快明天生成，卓榮泰提醒各縣市事先做好安置計畫，並稱丹娜絲颱風帶來深刻經驗，也付出相當大代價，盼經驗能被確實記錄、請各部會通力合作。

據行政院統計，截至7月15日止，災區7萬3487戶停水已全數恢復；市話停話1萬2296戶中，已恢復1萬2244戶；1313座受損的行動基地台也已修復1276座；另100萬6864戶停電戶中，截至7月16日晚上已修復100萬6154戶。陸海空交通設施129處受損點也大致完成初步修復或排除。

此次農漁損失約為27.7億元，包含文旦柚落果、虱目魚死亡等災情，農業部啟動現金救助、設施補助、保險理賠、低利貸款與半年免息等措施，協助農漁⺠儘快恢復生產。經濟部則針對受災企業提供營運貸款、租稅協助、設備修復補助等紓困方案。

針對⺠宅受損賑助，內政部除啟動租金補貼、修繕貸款利息補貼、租屋媒合等既有機制外，也推出「丹娜絲風災家園復原慰助金」專案。針對有實際居住且住宅受損的災戶，每一門牌補助一戶，補助金額依屋頂與外牆損壞面積計算，20平方公尺以上未滿100平方公尺者，最高補助5萬元；達100平方公尺以上者，最高補助10萬元；若無實際居住事實，補助金額則減半。

至於廢棄物與環境衛生清理，如死亡虱目魚、堆積落果、損毀光電板、傾倒路樹等，行政院已請農業部、經濟部與地方政府加強聯繫、加快清運，並由環境部統籌各地資源支援清理作業。針對高溫積水易孳生病媒蚊地區，環境部將執行環境消毒與孳生源清除，衛福部持續監測登革熱疫情，守護⺠眾健康。

針對本周二台電人員於嘉義縣義竹鄉修復電力時不幸遭電擊重傷，卓榮泰今天表達深切遺憾，除了要求相關單位釐清原因。他說，台電人員災後全力搶修復電表現，讓國人非常感動與感謝，更不捨發生這樣的不幸事件，台電在搶修同時，更要全面提升安全防護，請經濟部督促台電迅速完成檢討。

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