颱風災後重建 消防署長蕭煥章南下謝義消、志工

颱風丹娜絲重創中南部，消防署今天表示，已號召願發揮熱忱前往災區的義消及志工支援南部災區，署長蕭煥章上午也特地南下台南至各支援駐點，慰勞、感謝大家協助災民重建家園。

消防署今天發布新聞稿表示，颱風丹娜絲帶來劇烈風雨，對台南市造成嚴重災情，市長黃偉哲呼籲「台南有難、八方馳援」，消防署也號召願意發揮熱忱前往災區的義消及志工支援南部災區。

同時消防署長蕭煥章也南下台南，前往各支援駐點慰勞辛苦付出的義消及志工，逐一表達敬意與感謝，並致贈慰勞金。

消防署表示，蕭煥章清晨率先抵達台南市消防局，慰勞義勇消防總隊及警消人員，感謝他們面對颱風帶來的嚴峻挑戰，展現極高應變能力，第一時間即投入各項災情搶救與災後復原任務，為地方政府與民間組織強大合作的最佳典範。

緊接著，蕭煥章再前往台南市學甲區，慰問來自高雄市義勇消防總隊、中華民國山難救助協會高雄市支會及高雄市紅十字會，這些民間團體在災害發生後，迅速支援學甲區域執行倒塌物清理、道路搶通與協助房屋修繕等重要任務，為地方災後復原注入寶貴戰力。

消防署表示，蕭煥章隨後又趕赴台南市白河區，感謝桃園市災害防救團體及屏東縣義勇消防總隊，他們遠道而來支援，展現「有災即救、有難必援」的堅強信念與行動力。

面對連日強風豪雨與高溫酷暑，消防署表示，這些救災人員都覺能為台南市災後重建盡力，感到十分光榮，許多義消及災防志工甚至犧牲工作與家庭時間，連日堅守災區，不眠不休協助民眾重建家園。

消防署表示，將持續強化義消及志工各項裝備補充、訓練制度與保險機制，確保義消及志工在災害現場有最完善的支援保障，也非常感謝大家的辛勞戮力，展現民間協勤量能的實力。

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