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經濟部稱颱風毀損光電板99%清完 黃國昌秀照片打臉
中度颱風丹娜絲重創中南部，造成中南部光電板受損嚴重，民眾黨立委黃國昌今天表示，經濟部次長先是聲稱「99%都清理完了」，結果民眾黨前往現場確認情形，廢棄光電板依然四散，「這叫99%都清理完嗎？為何要在國會殿堂繼續文過飾非、說謊遮掩！」
黃國昌稍早在臉書發文指出，丹娜絲過境台灣之後，南台灣太陽光電板釀成嚴重環境浩劫，其中最為嚴重的嘉義新塭滯洪池案場，就是由雲豹能源子公司得標，昨天他在立法院質詢該案場光電廢棄物清理情形，經濟部次長答詢時說「目前99%都清理完了」。
黃國昌批評，民眾黨嘉義黨部今天前往現場確認清理情形，沒想到廢棄光電板依然四散，經濟部為何要在國會殿堂繼續文過飾非、說謊遮掩。
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