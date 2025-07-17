台南災區傳憾事！6旬男修屋頂摔落亡 藍營怒要求速發救命錢

台南市議會國民黨團今天召開記者會，指災區屋頂掀飛受損嚴重，佳里區60歲男子修屋頂卻發生掉落意外死亡，另有兩名工人也摔破頭縫了十幾針，黨團要求全民普發1萬元速發給災區民眾，同時加碼受災戶每人1萬元共2萬元。市府表示已啟動多項協助機制，因涉及中央法規會向透過管道反映，並加速重建腳步。

黨團書記長林燕祝指出，中央已經通過每戶發1萬元的補助金，這筆錢應趕快發給災區有居住事實的災民，這幾天台南又是打雷又是下大雨，尤其屋頂被颱風吹毀的災民，日常生活不是一個苦字能形容，雖然中央提高災民屋頂受損補助，從5萬元到10萬元不等，市府還加碼一萬元，但很多外地請假返家修復家園，賴清德政府應發給每位災民1萬元慰問金，這是賴清德本命區，請苦民所苦。

市議員方一峰也說，北門、七股、將軍、學甲，因為地處空曠，所以16級強風掃過，真的是無一倖免，光是大北門地區停電、家中屋頂被吹毀的就災情慘重，約有1500多戶屋頂被吹毀，這幾天又下雨讓災情勢雪上加霜，昨天佳里區下營里就發生悲劇，一位60歲的林姓獨子，負起照顧高齡99歲老母親的責任，颱風毀的他家的屋頂，這位獨子自己爬屋頂蓋帆布，結果發生悲劇摔死，在七股，也有兩名工人爬上屋頂蓋帆布，也摔破頭縫了十幾針。

黨團指出，目前修繕志工難尋，其中一個原因也受限於法規，有營建廠商引進的合法外勞可以支援，但法規定，外勞只能到公共工程上工，不能到私人場合協助，現在缺工缺料，請台南市府協助鬆綁法規。

黨團強調，災民家中屋頂飛了，家電沒了，既然立法院通過全民普發1萬元，請台南市政府先墊付給災民，幫助急需救災款的災民，並請中央針對災區受災戶加碼每人1萬元，若中央不肯發這筆錢，台南市政府也可以自己編列預算發放。

市府祕書長尤天厚說，對於發生不幸意外的民眾，市長已指示區長及相關局處前往慰問；市府在颱風過後就沒日沒夜地進行搶救，中央核定的法定補助金已有部分款項撥交至區公所，災民一經核定，便可立即發放。

尤天厚說，因市府財政困難，國民黨團的兩項提議，會循管道跟中央反映，市府已在各區公所開設單一窗口，受理災民各項相關資情和補助的申請，重災區也會到第一線受理處理災民救災事宜，外籍工人因法規限制，無法支援災區，將與勞工局討論，尋求法規上彈性處理空間。

災區缺工問題，市府工務局說明，已整合台南在地營造廠及土木包工業者名單，提供給各區公所協助媒合，災民可主動聯繫工班協助修繕。此外，市府也呼籲全國營造公會與外縣市廠商加入協助行列，媒合成功名單將立即轉交公所，協助災民加速修復作業。 台南風災屋頂掀翻嚴重。圖／台南市議會國民黨團提供 台南市議會國民黨團今天召開記者會，要求政府速發放災區普發1萬元及加碼每人1萬元。記者吳淑玲／攝影 台南風災屋頂掀翻嚴重。圖／台南市議會國民黨團提供

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