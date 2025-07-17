農糧署收購彰雲嘉南災害稻穀 輔導清園助復耕

日前颱風丹娜絲及後續豪雨，造成中南部地區稻作災損嚴重。農業部農糧署啟動災害穀收購，減少農民損失，並對無法收穫的田區，輔導清園，協助農民儘速復耕。

農糧署今天發布新聞稿，颱風及豪雨影響，彰化縣、雲林縣、嘉義縣（市）及台南市部分水稻田區出現倒伏、淹水與穗上發芽情形，收穫困難或品質劣變，為協助降低農民損失並妥善處理受損稻穀，7月9日起啟動災害穀收購措施，7月15日再推動剩餘量全數收購專案。

農糧署同時針對無法收穫的田區，啟動清園專案輔導措施，透過雙軌並行的救助策略，協助稻農穩定收益、儘速復耕，強化稻作生產韌性。

農糧署表示，這次災害穀收購依「收購天然災害稻穀作業要點」辦理，除114年1期作申報種稻，並符合公糧稻穀繳售資格的受災稻農可繳售受災稻穀外，未申報種稻農友，也可於各縣市公告期限內至各鄉（鎮、市、區）農會補辦申報手續。

農糧署指出，114年1期稉種災害穀每公頃計畫與輔導收購量5800公斤，每公斤新台幣23.5元，餘糧收購量400公斤，每公斤20.6元，秈種及糯種災害稻榖價格各減1元。

另外，針對超出每公頃6200公斤上限的剩餘稻穀，依各縣近5年單位產量平均加2成計算增列收購量，按餘糧價格收購，另提供每公斤乾穀2元的烘乾、包裝與堆疊補助，協助農民減輕處理與運銷壓力。

農糧署表示，清園專案輔導措施提供每公頃5.5萬元清園補助，協助農民減少損失、儘速復耕。此次清園專案，彰化縣及雲林縣農民申請期限至7月25日，嘉義縣（市）及台南市農民申請期限至7月31日止，可於期限內備妥相關文件向土地所在地公所提出申請，以利及早完成殘株清除與整地作業，順利銜接第2期稻作生產。

農糧署說明，這次災害穀專案收購及清園措施，有助於農民妥善處理受災稻穀、穩定收益，並加速復耕作業，籲請有需求的農民把握期限，儘速向所在地公糧業者或公所辦理，以保障自身權益。

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