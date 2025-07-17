台南風災補助37區同步啟動 重災區將直接下鄉受理

台南市長黃偉哲今天上午前往北門、學甲及七股區，視察丹娜絲颱風重災區重建進度，並到區公所了解災損補助申辦情形，提醒受災民眾儘速備妥資料提出申請，市府將全力協助，減輕災後生活壓力。

台南市風災屋頂全掀或半掀統計有1萬2千戶，市府已啟動「住屋毀損慰助金」申請機制。補助標準分為三級，屋頂及外牆損壞面積未達20平方公尺者，補助上限1萬元；20平方公尺以上未達100平方公尺者補助5萬元；100平方公尺以上者補助10萬元。民眾可至各區公所申請，並攜帶損壞證明、照片及相關資料，審查後即可核發。

市長黃偉哲提醒，除了住宅損壞補助外，因颱風導致損壞的車輛亦可申請維修慰助金，汽車（含大型重機）補助上限1萬元，機車（含微型電動二輪車）補助上限2千元，申請期限至8月15日下午5時止，全市各區公所皆受理書面與線上申請。

對於災區民眾反映，搭建於魚塭或農田旁的工寮是否也可納入補助範圍，黃偉哲回應，雖然中央目前尚無補助機制，市府將帶回研議，盡力協助弱勢災民。他呼籲相關民眾先行登記損壞情形，以利後續評估處理。

黃偉哲也到學甲慰勞來自高雄的義勇消防隊，感謝他們協助鋪設帆布，為災戶遮風擋雨。他表示，感謝全國各界在第一時間伸出援手，尤其高雄義消跨縣市支援，展現南部城鄉間的情誼。

學甲區公所指出，今日受助災戶中包括慈福里的80歲李姓獨居長者，颱風造成其老宅嚴重毀損，遲遲找不到師傅維修，加上有經濟壓力及年紀老邁，急得不知所措，聽說颱風可能又要來了，更擔心得吃不好睡不著，所幸市府團隊積極媒合高雄義消隊支援，順利完成初步遮蓋，讓李先生大為感動。

民政局表示，市府已啟動相關補助作業，將召開會議協調各區公所成立單一窗口，市府局處人員也會分派到各區協助加速受理，假日也不停歇，從優從速認定，目前已陸續撥款到區公所，用最快速度發給受災戶，全力以赴協助災民度過難關。 台南市長黃偉哲感謝高雄義消團隊在學甲區協助屋頂鋪設帆布。圖／台南市政府提供 台南市長黃偉哲感謝大台南天然氣公司捐贈帆布等物資。圖／台南市政府提供 台南市長黃偉哲感謝高雄義消團隊在學甲區協助屋頂鋪設帆布。圖／台南市政府提供

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