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謝謝台電英雄們點亮嘉義光 民眾舉牌感謝支援人員

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，重創沿海鄉鎮市電力系統，災後至今11天，截至上午11點，尚有約425戶待修復，集中義竹、布袋沿海堤岸、魚塭及偏遠小徑等區域，台電全力搶修。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，重創沿海鄉鎮市電力系統，災後至今11天，截至上午11點，尚有約425戶待修復，集中義竹、布袋沿海堤岸、魚塭及偏遠小徑等區域，台電全力搶修。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋，重創沿海鄉鎮市電力系統，災後至今11天，台電嘉義區處統計，截至上午11點，復電率99.9%，尚有約425戶待修復，集中義竹、布袋沿海堤岸、魚塭及偏遠小徑等區域。

這場風災重創嘉義，電線桿倒塌無數，斷電災情蔓延全縣。台電搶修人員從各地趕來嘉支援，不分晝夜、冒著風雨、頂著烈陽，只為讓每戶人家的燈，重新亮起來。

災後11天，外縣市台電工班人員放下原本工作，全力投入嘉義的搶修復電任務，部分縣市因有颱風要來，又為輪替喘息回家休息，立委蔡易餘及副議長陳怡岳得知部分外縣市支援的台電英雄，今天將陸續返回原單位，特地邀約各鄉鎮市鄉親們，來到住宿長榮文苑，為他們送上最誠摯的感謝與祝福。

鄉親說，「謝謝台電弟兄姐妹，每盞重新點亮的燈火背後，都是你們汗水與專業的結晶。你們不只是修好了電，更照亮了嘉義鄉親心中的希望。」

台電嘉義區處說，雖然全面復電近在眼前，但目前剩餘無電戶多位於線路末端，需逐桿立柱、逐段架線，作業難度提升，台電團隊持續投入最大能量，全力推進搶修收尾作業，朝全面點亮嘉義目標邁進。

為加快搶修速度，台電持續採取「分段、同步」策略，感謝在地里長逐戶協助通報、引導路線，使搶修行動更為順暢。台電提醒，若民眾位於公告復電區但家中仍未來電，可透過「台灣電力APP」或撥打1911客服專線反映，將即刻派員前往查修。

丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，重創沿海鄉鎮市電力系統，災後至今11天，截至上午11點，尚有約425戶待修復，集中義竹、布袋沿海堤岸、魚塭及偏遠小徑等區域，台電全力搶修。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，重創沿海鄉鎮市電力系統，災後至今11天，截至上午11點，尚有約425戶待修復，集中義竹、布袋沿海堤岸、魚塭及偏遠小徑等區域，台電全力搶修。圖／台電嘉義區處提供
立委蔡易餘及副議長陳怡岳得知部分外縣市支援的台電英雄，今天將陸續返回原單位，特地邀約各鄉鎮市鄉親們，來到住宿長榮文苑，為他們送上最誠摯的感謝與祝福。圖／台電嘉義區處提供
立委蔡易餘及副議長陳怡岳得知部分外縣市支援的台電英雄，今天將陸續返回原單位，特地邀約各鄉鎮市鄉親們，來到住宿長榮文苑，為他們送上最誠摯的感謝與祝福。圖／台電嘉義區處提供

嘉義 台電 丹娜絲颱風

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