丹娜絲颱風災後嘉南仍487戶停電 台電持續搶修

丹娜絲颱風災後電力搶修進入第11天，嘉義縣和台南市仍有487戶停電，台電公司持續搶修，由於嘉義縣復電工程發生工安事件，職安署勒令該分歧線路停工，台電說，不影響進度。

根據台電公司天然災害停復電查詢顯示，截至今天早上10時止，全國曾停電用戶數100萬6926戶，目前仍停電用戶數487戶，分別為嘉義縣有425戶和台南市62戶停電。

一名台電工作人員15日在嘉義縣義竹鄉搶修電力時遭電擊命危，職安署南區職安中心昨天勞檢，指個人防護具未確實使用，該饋線作業停工至台電改善為止，後續並開罰。

台電公司嘉義區營業處表示，雖然該分歧線路被勒令停工，但復電在即，台電人員將繞道而行，透過其他線路拉線到該分歧線路的下游，不會影響復電期程，職安署今天也要求台電公司提出復工計畫，待計畫核定後，工作人員會即刻進場修復線路。

台電嘉義區營業處表示，嘉義縣尚有425戶待修復，集中於義竹鄉、布袋鎮沿海堤岸、魚塭及偏遠小徑等區域。雖然全面復電近在眼前，但目前剩餘無電戶多位於線路末端，需逐桿立柱、逐段架線，作業難度明顯提升。

為加快搶修速度，台電持續採取「分段、同步」策略，並感謝在地里長逐戶協助通報、引導路線，使搶修行動更為順暢。

民進黨立委蔡易餘告訴中央社記者，現在主幹線都復電了，但接下來是巷弄戰，必須要深入很多平常難以到達的地方復電，他會持續協商調派迷你怪手和夾仔車，排除魚塭產業道路、偏遠小徑的障礙。

台電公司新營區營業處指出，截至今天上午10時，台南溪北13個行政區災後累計停電19萬4790戶，如今已復電19萬4728戶，尚有學甲區57戶、北門區1戶及白河區4戶共62戶停電修復中。

新營區處表示，未復電主因是現場環境受限或用戶端因素，包含魚塭周邊道路泥濘鬆軟、搶修車輛無法進入，用戶自備電桿倒塌及房屋毀損等。

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