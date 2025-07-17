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影／陸軍第四作戰區今深入台南15行政區 加速災後重建
丹娜絲颱風重創台南，災後重建今天邁入第11天，台南市政府針對受損住屋提供每戶最高10萬元的修繕救助，自今日起受理民眾申請；陸軍八軍團今天也表示，第四作戰區持續派遣可用兵力投入台南災後復原，針對新營等15個行政區域投入可用兵力協助清理。
八軍團指出，第四作戰區與地方政府及民間單位協力救災，加速鄉親恢復生活機能，展現軍民一體、共度難關的韌性；今天持續投入災後復原，與民眾並肩同行，協助清理傾倒樹木及廢棄物等任務，為地方注入穩定、安心力量。
八軍團說明，第四作戰區在強化戰備訓練效能，亦不忘與台南鄉親站在一起，投入可用兵力至台南新營、官田等15個行政區域，度支援各項防、救災工作；隨著街道、公園逐步恢復清潔，民眾也在官兵經過時向國軍道出一句句感謝，場面溫馨。
八軍團提到，第四作戰區始終以實際行動，與民眾並肩同行，用汗水傳遞對土地、家園的熱愛，展現軍民一體、共度難關的韌性，期使鄉親早日恢復正常生活。
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