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台電產業工會批救災擺拍 吳思瑤：工會領導人與白營友好

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

台灣電力產業工會昨天表示，基層員工為了颱風災害搶修、超時工作，還被要求吃飯擺拍，卻被政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材；台灣電力工會則持不同看法駁斥。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這是藍白害怕大罷免，找側翼攻擊國家。

台灣電力工會今天發出4點聲明，強調自己才是正統工會，而昨日發出聲明的「台灣電力產業工會」則是台南市區域性工會，僅百餘人，不足以代表多數台電員工，該會企圖混淆視聽，其心可議。

吳思瑤表示，由2萬9千名員工組成正牌的「台灣電力工會」聲明稿，是代表性達99％的正式聲明，當中指出幾個事實，昨天發布新聞的是「台灣電力產業工會」成員數只有百餘人，不是正式的「台灣電力工會」，代表性不足，不能用極少數意見操弄是非、混淆視聽。

吳思瑤指出，該工會領導人一向跟民眾黨友好，透過刻意、蓄意用妾身未明的工會，以代表性不足來做出傷害台電員工、聲譽的說法要予以駁斥。

吳思瑤說，大罷免在即，藍白急了，只要民調對他們不利，國民黨、民眾黨分別找了友軍公布對他們有利的民調，例如國會評鑑不佳，就去找了不明不白、不知哪裡來的國會評鑑，把要被罷免的藍委評為特優，而昨天找所謂的工會聲明打擊台電、打擊國家，又是另一個斧鑿斑斑的操作。

大罷免 吳思瑤 台電

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