【重磅快評】只有核廢才有害？官員卻看不見光電板的汙染

當今台灣能源政策的論述，常被過度簡化，非核即罪，綠能即善。一場風災卻讓人意外目睹真實的畫面。丹娜絲颱風侵台後，嘉南地區損壞的光電板高達約14.5萬片、約2800噸，外界原本以為這些光電板直到壽命將盡時，才會面臨如何處置的問題，此次風災吹散大片光電板漂浮水面，讓人不只怵目驚心，也意識到問題沒那麼簡單。

反對核電的主張向來有兩個主要論點，一個是安全性，一個是核廢料的處理問題。政府用此來合理化綠能政策，但是先不說太過倚賴綠能造成電力短缺，太陽能板的安全性及後遺症已經迫在眼前。環境部長彭啟明近日忙著否認網傳當地魚產有毒是錯誤訊息，強調廢棄光電板不會造成汙染。他說，環境部已派員去當地做檢驗，包含3個滯洪池、1個魚塭，針對10項對身體有害的重金屬進行量測，大概有一半是零檢出，其他的因為當地錳濃度背景值本來比較高，因此仍符合標準。但部長打包票，人民就能安心了嗎？

執政當局反對核電，絲毫不去探究先進技術改善的可能性。反觀太陽能板因為被視為「清潔能源」，無論山林或水上，被大片太陽能板覆蓋，官員們以宗教式的信仰看待綠能，彷彿只要貼上「再生能源」的標籤，一切問題都會被太陽照亮、蒸發殆盡。核廢料問題被執政者放大百倍，對綠能廢料則視而不見。

台灣目前使用的太陽能板絕大多數是矽晶太陽能板，其主要材料為無毒的矽。在正常使用或廢棄時，矽晶太陽能板本身的確並無毒性，也不會溶解或滲出液體，不會造成土地或水源污染。然而，在特定情況下，太陽能板仍存在潛在的汙染物釋放風險，例如若太陽能板較為老舊，其連接處仍使用含鉛焊料，則可能溶出鉛離子。鉛離子一旦進入人體，可能導致神經毒性和腎毒性。

此外，太陽能板中也含有銀離子和銅離子，這些離子對魚類和藻類具有毒性，並可能改變魚池的菌種多樣性，進而影響周圍作物生長。一旦重金屬離子在魚體組織中累積後，可能透過食物鏈進入人體，高濃度累積會影響肝腎功能。其他如太陽能板的封裝材料在長期紫外光照射和鹽霧老化後，會逐漸釋放微塑膠、乙酸、醛類揮發物。背板材料則可能產生懸浮微粒，類似塑膠微粒對生物的影響。

台灣現階段安裝的太陽能板多數壽命落在20至25年之間，預估從2030年起，每年將產生數以萬噸計的報廢光電板，到了2050年，累計可能超過百萬噸。雖然官方已訂出回收機制，但還未面臨真正的大量回收潮，就先得通過極端氣候的提前考驗，尤其是台灣長年有颱風侵襲，當太陽能板被吹垮，無異未享其利就先受其害。這樣的「綠能」，真的是我們可以承受得起且永續發展的夢想？

能源政策不該被單一意識形態綁架，以目前的電力使用需求與產業結構，台灣根本不可能單靠風光綠能維持穩定供電，遑論能源轉型。然而政府卻持續在綠能投資與補助中瘋狂撒錢，忽略其低效率、間歇性與土地資源的高耗損；同時也忽略了最基本的現實：沒有任何能源是零汙染的，只有對風險的成熟處理，才能讓能源使用達到真正的永續。

現今的政策邏輯卻是：只要能反核，就算剷山填海、鋪滿光電也值得鼓掌。在這樣的邏輯下，汙染不再以科學標準評估，而是以政治標準決定，人民卻只能默默承受。

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