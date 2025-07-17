影／台電搶修員結束支援台南 暖心告白：重建家園更辛苦

結束10天的旅程！受到丹娜絲颱風重創，台南市溪北地區大規模電力中斷，來自各地的台電人員從四面八方趕往支援，其中李姓台電人員今天表示，如今搶修任務告一段落，他跟同事暫時先下台一鞠躬，也想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」

李姓台電人員與同事本月7日從新竹南下台南，在新營交流道下車時，看到的景象慘不忍睹，前往各個停電事故現場路上，不是電桿倒塌，就是樹枝倒在路上，拖延搶修工程的路程；在第3天，也因為不熟地形的關係，開進淹水高度約1公尺深的路段。

他回憶，當時差點就要呼叫相關單位即刻救援，在接下來拆桿、建桿、巡視線路、故障排除等過程中，原本預計3天就該結束的旅程，在紛紛趕赴學甲、大內、新營、麻豆、佳里、六甲、下營、北門、台南等行政區日夜完成搶修任務，不知不覺就待了10天。

李說，這次感覺又學到了一些東西，其中很謝謝民眾的體諒，他想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是那些要重建家園的你們。」特別是民眾表達「不要求送電，只希望有個可以安全進出大門的家。」很謝謝民眾還可以保持理性跟他們對談。

李分享，這幾天喝了很多飲料、吃了很多食物，暫時就到這裡先下台一鞠躬，「也請你們一定要繼續努力下去。」他今天凌晨也在threads社群媒體上以alo_win11的帳號po出7月7日至7月16日連續10天日夜搶修的照片、影片，網友紛紛回覆「謝謝，有您們真好，辛苦了」。

網友留言「第一線搶修真的很辛苦，感謝您們日以繼夜的努力付出，感謝感恩」、「辛苦了，柳營人路過~謝謝您們」、「辛苦你們了！搶救電力的英雄」、「救災第一要務是保護自身安全，加油，救災要多用重機械」、「北門住戶感謝您」。 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供 從新竹南下台南支援的李姓台電人員想跟民眾說「我們不辛苦，辛苦的是要重建家園的你們。」圖／threads網友alo_win11（李姓台電人員）授權提供

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