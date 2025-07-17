員工觸電命危 台電搶修最後階段：強化工安落實電安3要

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉縣布袋，造成大規模停電，災後，台電嘉義區處在全國各區處支援下，搶修復電至今11天，日前發生李姓員工在義竹鄉觸電工安意外，讓救災蒙上陰影。台電將在1周內完成事故調查，在調查未出爐前，台電復電最後一哩路搶修中，全面檢討強化工安管理，杜絕憾事重演。

賴清德總統與嘉義市長黃敏惠，昨天分別前往李姓員工住院的台南奇美醫院探視，慰問家屬，台電嘉義區處說，搶修進度已達99.8%復電率，目前僅剩零星分布沿海偏遠地區住戶待恢復。

由於部分線路位處難以接近的末節，或設施損毀嚴重區域，施工風險與挑戰升高，考驗搶修人員的體能與心理極限。「用電恢復1戶都不能少，安全防護一樣都不能省。」台電強調，已針對現場搶修制度啟動加強措施，要求搶修編組主管每日執行工安宣導與人員狀態檢視，指派專責人員稽查作業現場與通報風險，發現違規立即糾正改善。

同時，台電再次重申執行停電作業，務必落實「電安3要」：要檢電、要接地、要掩蔽，且每次作業前皆須確認電源斷開，完成檢電並確實掛接地線，防止觸電意外發生。

災後復原關鍵時期，前線搶修人員冒險奮戰同時，工安防護更需滴水不漏。台電表示，將秉持「人命優先、安全第一」原則，持續完成復電任務，全力守護第一線人員生命安全，讓員工都能平安返家。 丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，造成大規模停電，災後，台電嘉義區處在全國各區處支援下搶修復電，至今11天，進行復電最後1哩路搶修。圖／台電嘉義區處提供 丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，造成大規模停電，災後，台電嘉義區處在全國各區處支援下搶修復電，至今11天，進行復電最後1哩路搶修。圖／台電嘉義區處提供 丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，造成大規模停電，災後，台電嘉義區處在全國各區處支援下搶修復電，至今11天，進行復電最後1哩路搶修。圖／台電嘉義區處提供 丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，造成大規模停電，災後，台電嘉義區處在全國各區處支援下搶修復電，至今11天，進行復電最後1哩路搶修。圖／台電嘉義區處提供 丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，造成大規模停電，災後，台電嘉義區處在全國各區處支援下搶修復電，至今11天，進行復電最後1哩路搶修。圖／台電嘉義區處提供

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