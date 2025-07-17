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教宗為台灣遭受風災人民祈禱 指示教廷提供援助

中央社／ 台北17日電

梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，教宗良十四世獲悉颱風丹娜絲襲擊台灣，造成人員傷亡和損失。教宗為受災民眾祈禱，並指示教廷愛德服務部（Dicastery for the Service of Charity）「向民眾提供具體的幫助」。

報導指出，梵蒂岡新聞室主任布魯尼（MatteoBruni）向媒體記者提供上述訊息。

颱風丹娜絲重創南台灣，駐教廷大使館在社群媒體臉書發布訊息指出：「這是教宗良十四世上任以來，第一次對於台灣遭逢天災公開表達關心，我們對教宗的關懷至表感謝，受丹娜絲風災重創的台灣也會帶著教宗的鼓勵繼續勇敢前行。」

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今年5月就職，並於7月4日接受台灣駐教廷大使賀忠義呈遞到任國書。教宗當時說，他會為台灣和平祈禱，也對台灣在疫情時援贈他所在的祕魯教區印象深刻。

良十四世 教廷 教宗

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