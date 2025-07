教宗為台灣遭受風災人民祈禱 指示教廷提供援助

梵蒂岡新聞網(Vatican News)報導,教宗良十四世獲悉颱風丹娜絲襲擊台灣,造成人員傷亡和損失。教宗為受災民眾祈禱,並指示教廷愛德服務部(Dicastery for the Service of Charity)「向民眾提供具體的幫助」。

報導指出,梵蒂岡新聞室主任布魯尼(MatteoBruni)向媒體記者提供上述訊息。

颱風丹娜絲重創南台灣,駐教廷大使館在社群媒體臉書發布訊息指出:「這是教宗良十四世上任以來,第一次對於台灣遭逢天災公開表達關心,我們對教宗的關懷至表感謝,受丹娜絲風災重創的台灣也會帶著教宗的鼓勵繼續勇敢前行。」

教宗良十四世(Pope Leo XIV)今年5月就職,並於7月4日接受台灣駐教廷大使賀忠義呈遞到任國書。教宗當時說,他會為台灣和平祈禱,也對台灣在疫情時援贈他所在的祕魯教區印象深刻。

商品推薦