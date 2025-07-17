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光電板適合放水面？環團促深思
大量@@@光電板@@@不敵強風豪雨被掀翻、破裂，儘管環境部長彭啓明稱不會造成任何汙染，不過環保團體直言，短期內較難看出損壞光電板對環境的汙染，但長期下來不得而知，在極端氣候的常態化下，太陽光電板是否適合放在環境中須審慎思考。
看守台灣協會秘書長謝和霖表示，光電板都會用很強的黏著劑把塑膠背板和太陽能發電元件黏合，其中會造成汙染的部分在於矽晶，但在被嚴密包覆之下，很難破壞到發電元件，短期內要看出汙染確實比較難，但重點在於損壞的光電板沒辦法完全清除，長期下來還是有汙染的可能。
謝和霖說，未來極端氣候會愈來愈嚴重，太陽能板是否真的適合放在水面，需要政府和業者好好考量。
地球公民基金會議題部專員梁聖岳則說，現在應環評的太陽光電開發區位，本來就是環境敏感區，大部分廠商都不會刻意選擇那些區域開發，與其說太陽光電開發都應進入環評，不如說施工工法要精進，畢竟看到這次的案場確實無法承受極端氣候。
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