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新聞眼／丹娜絲颱風 官員粉飾太平 難掩「信賴」人民怒氣

聯合報／ 本報記者林伯驊
內政部長劉世芳（右）表示「災後復原很快」。記者黃于凡／攝影
內政部長劉世芳（右）表示「災後復原很快」。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，災後十天，台南一萬戶被掀飛屋頂，還有近三千戶屋頂連用帆布遮雨應急都沒有，住在毫無遮蔽的「透天厝」，除箇中辛酸大官難以體會，馬上又要面臨新颱風逼近的無情風雨，內政部長劉世芳所稱「災後復原很快」，對比受災戶仍活在屋漏偏逢連夜雨的無奈與恐懼中，到底是睜眼說瞎話，還是粉飾賴政府的救災不力？

無獨有偶，當十幾萬片光電板被吹壞、零件泡在水中無人清理，有的甚至已沉入海中，環境部長彭啓明不善盡環境部長職責，要求權責部門加速清理、進而建立光電場健全的環評與防災制度，反忙著為經濟部解釋光電板模組是如何安全無毒，也令人搖頭無言。

台南、嘉義地區在丹娜絲颱風普遍遭遇十四級以上陣風，沿海地區愈加強勁，導致都會區外、多數是鐵皮加蓋的平房屋頂大量被掀翻，風雨無情灌入，屋內家具慘泡水，雪上加霜的是停電加上網路沒訊號，生活極度不便，甚至痛苦。

賴清德總統到台南勘災，遭受災戶開嗆。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統到台南勘災，遭受災戶開嗆。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統勘災時，要長輩自己爬上屋頂蓋帆布遮雨，結果就有長輩因此喪命。停電燈不亮，老婦人點蠟燭不慎引發火警，慘遭燒死，還要被迫接受消防員的防火宣導，連在地里長都看不下去。不眠不休幫忙搶修電力的卅六歲台電員工遭電擊仍在搶救中。

而在台電員工不眠不休搶修時，台電產工昨天更發出聲明指還要被高層要求吃飯擺拍，當成政治大內宣素材，也難怪基層憤怒。

這樣的生活，若非輿論一再抨擊，要不是各縣市自發互助，加上各地志工集結幫忙，在賴總統「國軍主要任務是保衛國家」的論調下，可能還是一片廢墟，而主管全國防災事務的劉世芳還自吹自擂，當然令台南受災戶無法埋單，痛批「後知後覺、不知不覺」。

重災區的台南、嘉義長年是民進黨票倉，劉世芳一番話忽略受災戶水深火熱處境，只是呼應賴清德總統近日勘災頻被視為失言、未正視民眾心聲，一味要讓災情粉飾太平，恐怕蓋不住「信賴」人民的怒氣。

透天厝 賴清德 賴政府 環評 彭啓明 劉世芳 光電板 停電 丹娜絲颱風

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