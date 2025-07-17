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丹娜絲颱風 在野批救災 綠委也說：人民感受很重要

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰張曼蘋鄭媁／台北報導
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影

中度颱風丹娜絲重創中南部，多位部會首長事後發言惹議，內政部長劉世芳自評災後復原速度很快，環境部長彭啓明則說太陽能板不會造成汙染。在野黨立委質疑，政府救災不但沒有快，更嚴重落後，部會首長未能將心比心；就連執政黨立委也坦言，「人民的感受還是很重要」。

對於賴清德總統近日與災民的互動引發議論，國民黨主席朱立倫則批評，政府首長勘災要帶心去、不是帶張嘴去；結果賴總統竟然選擇去跟災民辯論，完全沒有同理心。

國民黨立法院黨團也表示，災民損失慘重，盼政府將設施設備補助提高到八成，貸款免息時限也應該延長到一年以上，房屋修繕補助條件等也該放寬，一切從寬、從速。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，中南部災情至今依然嚴重，台南跟嘉義有數千戶屋頂被吹翻，很多人只能用簡便的帆布蓋起來，「如果劉世芳家裡也是這樣，這還叫修復速度快嗎？」劉世芳未能將心比心，「麻煩不要只躲在台北吹冷氣、講風涼話」。

張啓楷認為，政府救災不僅沒有快，根本就是嚴重落後，先前有災民請求國軍支援，竟然遭到賴總統回絕，再加上民進黨跟綠色媒體掩蓋真相，導致許多國人未能清楚得知真相，社會救助力量因而無法深入災區。

國民黨立委陳菁徽表示，儘管彭啓明聲稱光電板殘骸對環境「暫時」無害，但是對於國人的生活、經濟、交通甚至自然生態，「環境部長敢保證沒有任何影響嗎？」

陳菁徽感謝所有投入災害搶救的無名英雄，遺憾的是民進黨政府在救災過程，多次出現不當發言與荒謬作為；對於國人質疑光電板事件，經濟部甚至揚言報警、意圖箝制報導真相，也不願提出一個令人民信服的解釋。

立法院 丹娜絲颱風

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