聽新聞
0:00 / 0:00

電力產業工會批 丹娜絲颱風搶修 還被要求擺拍

聯合報／ 記者魯永明黃于凡李宗祐萬于甄葉冠妤陳儷方／連線報導
台電官方粉絲團日前發圖，表現員工搶修辛苦，但電力產業工會指是被要求擺拍。圖／截自台電電力粉絲圖
台電官方粉絲團日前發圖，表現員工搶修辛苦，但電力產業工會指是被要求擺拍。圖／截自台電電力粉絲圖

丹娜絲颱風重創南台灣，嘉義縣電力設備受損，台電嘉義區處線路課卅六歲李姓員工前天在嘉義義竹高空作業車維修線路時，遭高壓電擊失去呼吸心跳，目前仰賴葉克膜維生。李父說，希望有明確的事故調查結果，希望這是最後一次工安意外，不要再有下一個台電人受到同樣傷害。

台灣電力產業工會及台電新營、高雄、台東工會昨日發布聯合聲明痛批政府高層，在他們拚命工作時，還被要求吃飯擺拍，做為「撥補台電千億」的政治大內宣素材，他們希望政府高層、公司高層等，不要把基層員工的血汗工作當作政治鬥爭的籌碼。

李父前晚即趕至醫院，看到兒子插管心碎落淚，台電董事長曾文生探視時，李父向曾要求兒子遭電擊真相。李父說，為何兒子搶修時還通電，別人搶修沒事，為何兒子發生電擊意外？

職安署南區職安中心昨勞檢，發現該員執行職務時未確實配戴絕緣手套等個人防護具，將依據職安法對台電開罰三萬到卅萬元，並針對該饋線作業停工。

賴清德總統昨由經濟部長郭智輝、台南市長黃偉哲陪同探視李男，賴總統指示醫療團隊全力治療，郭智輝說，這陣子台電人員的辛苦，相信大家都看得見。

針對電力產工的聲明，台電說明，對外公布的搶修照片皆為現場同仁依搶修實際工作情形隨機拍攝的真實紀錄，無任何擺拍指令或要求。

黃偉哲 郭智輝 賴清德 大內宣 台電 丹娜絲颱風

延伸閱讀

卓揆稱普發現金立院未知會 吳宗憲：郭智輝協商回去沒講？

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

海上遍布光電殘骸 國民黨點名郭智輝負責、潘孟安道歉

台南北門蘆竹溝漁民盼復電已等3天 郭智輝：明天一定會有電

相關新聞

內政部長稱「風災復原快」遭嗆 環境部長指「光電板無汙染」挨批

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部長劉世芳昨到雲林慰問協助災區的替代役男時表示，颱風造成嚴重財損、農損，但受傷、死亡人數比...

丹娜絲颱風災後10天 災區沒電沒屋頂 志工忙蓋帆布

丹娜絲颱風重創台南市沿海地區，迄今已逾十天，仁德區成功里長鄭晴而已連續六天率志工團隊跨區至北門、學甲等重災區支援災後復原...

電力產業工會批 丹娜絲颱風搶修 還被要求擺拍

丹娜絲颱風重創南台灣，嘉義縣電力設備受損，台電嘉義區處線路課卅六歲李姓員工前天在嘉義義竹高空作業車維修線路時，遭高壓電擊...

丹娜絲颱風 在野批救災 綠委也說：人民感受很重要

中度颱風丹娜絲重創中南部，多位部會首長事後發言惹議，內政部長劉世芳自評災後復原速度很快，環境部長彭啓明則說太陽能板不會造...

新聞眼／丹娜絲颱風 官員粉飾太平 難掩「信賴」人民怒氣

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，災後十天，台南一萬戶被掀飛屋頂，還有近三千戶屋頂連用帆布遮雨應急都沒有，住在毫無遮蔽的「透天厝...

光電板適合放水面？環團促深思

大量光電板不敵強風豪雨被掀翻、破裂，儘管環境部長彭啓明稱不會造成任何汙染，不過環保團體直言，短期內較難看出損壞光電板對環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。