電力產業工會批 丹娜絲颱風搶修 還被要求擺拍

丹娜絲颱風重創南台灣，嘉義縣電力設備受損，台電嘉義區處線路課卅六歲李姓員工前天在嘉義義竹高空作業車維修線路時，遭高壓電擊失去呼吸心跳，目前仰賴葉克膜維生。李父說，希望有明確的事故調查結果，希望這是最後一次工安意外，不要再有下一個台電人受到同樣傷害。

台灣電力產業工會及台電新營、高雄、台東工會昨日發布聯合聲明痛批政府高層，在他們拚命工作時，還被要求吃飯擺拍，做為「撥補台電千億」的政治大內宣素材，他們希望政府高層、公司高層等，不要把基層員工的血汗工作當作政治鬥爭的籌碼。

李父前晚即趕至醫院，看到兒子插管心碎落淚，台電董事長曾文生探視時，李父向曾要求兒子遭電擊真相。李父說，為何兒子搶修時還通電，別人搶修沒事，為何兒子發生電擊意外？

職安署南區職安中心昨勞檢，發現該員執行職務時未確實配戴絕緣手套等個人防護具，將依據職安法對台電開罰三萬到卅萬元，並針對該饋線作業停工。

賴清德總統昨由經濟部長郭智輝、台南市長黃偉哲陪同探視李男，賴總統指示醫療團隊全力治療，郭智輝說，這陣子台電人員的辛苦，相信大家都看得見。

針對電力產工的聲明，台電說明，對外公布的搶修照片皆為現場同仁依搶修實際工作情形隨機拍攝的真實紀錄，無任何擺拍指令或要求。

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