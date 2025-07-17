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丹娜絲颱風災後10天 災區沒電沒屋頂 志工忙蓋帆布

聯合報／ 記者吳淑玲袁志豪萬于甄／台南報導
台南大量房屋屋頂被吹翻，只能暫時蓋上帆布，居民都擔心下個颱風來怎麼辦。記者劉學聖／攝影
台南大量房屋屋頂被吹翻，只能暫時蓋上帆布，居民都擔心下個颱風來怎麼辦。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風重創台南市沿海地區，迄今已逾十天，仁德區成功里長鄭晴而已連續六天率志工團隊跨區至北門、學甲等重災區支援災後復原，看到老人家屋頂被掀翻，要等二、三個月才雇得到工修復，團隊協助加蓋帆布應急，常從一大早忙到深夜才收工；他感慨「政府應投入更多經費與大型機具支援，災區多是老人家，許多人根本無力自救」。

面對災後烈日曝曬、人力及重機具等資源短缺，鄭晴而說，這幾天他也曬傷了，但能幫一戶是一戶，不忍心看長輩孤立無援。連日來他每天帶三、四名志工深入北門、下營、鹽水、將軍、學甲等重災區，協助清理傾倒路樹及受災戶的家具與廢棄物，甚至動用推土機支援，有時一整天僅能完成三戶；許多受災戶是高齡長者，有的屋頂被掀飛、牆壁傾斜，已有長者因清理家園過度疲勞而住院。

鄭晴而說，有七旬老婦住處的屋頂被吹走，急著想請鐵工重建，因缺工必須等二、三個月，眼看著周末又有颱風要來，老婦非常無助，團隊趕緊協助在屋頂先蓋上塑膠棚布。今天要去下營區幫一戶老人家蓋屋頂帆布，因為兒子中風，只能向外求援。

台南市府表示，持續媒合志工協助受損屋頂加蓋塑膠棚布應急，已安置九戶十五人，但多數居民仍希望住在家裡，不願意被安置他處。

「從未見過這麼慘重的災情，真不知從哪裡開始整理。」因為災區範圍大，鄭晴而與團隊在沒有電力與訊號的情形下，導航、電話幾乎無用，在停電區，有時天黑後還須靠汽車大燈照明。

丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已十天沒進食。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已十天沒進食。記者劉學聖／攝影

風災至昨日第十天，後壁、鹽水等災區居民仍抱怨通訊品質嚴重不良，造成生活極大不便。多名民進黨市議員昨要求中華、遠傳及台灣大哥大等電信業者盡速恢復基地台運作，並呼籲消保官介入，協助消費者爭取權益。南市府法制處指出，消保官將要求業者盡速提出補償或減免費用方案，也請ＮＣＣ積極介入處理。

廢棄物 基地台 台南 受災戶 丹娜絲颱風

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