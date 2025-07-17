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內政部長稱「風災復原快」遭嗆 環境部長指「光電板無汙染」挨批

聯合報／ 記者陳雅玲吳淑玲萬于甄林伯驊李柏澔／連線報導
丹娜絲颱風造成台南上萬戶房屋屋頂被掀飛、破損，修復缺工、缺料，受災戶只能暫時以帆布覆蓋，遮蔽風雨。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南上萬戶房屋屋頂被掀飛、破損，修復缺工、缺料，受災戶只能暫時以帆布覆蓋，遮蔽風雨。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部長劉世芳昨到雲林慰問協助災區的替代役男時表示，颱風造成嚴重財損、農損，但受傷、死亡人數比例降到最低，顯示民眾已有危機感，整體防災系統從防災到災後復原，都非常快。

「怎好意思說復原快」

此話一出，台南顏姓受災戶直批「聽她（劉世芳）在鬼扯！」政府後知後覺、不知不覺，「怎好意思說復原快？」雲林縣長張麗善則直諷「部長復原完了才來看，當然會覺得大概都已經復原了」。國民黨立委謝龍介說，賴總統勘災劉部長並未同行，整個災情她沒到第一線，希望她不要下太多結論，否則會傷了災民的心。

這次颱風也重創南部光電場，沿海滿是破碎、翻覆的光電板，讓居民憂心是否汙染環境。環境部長彭啓明昨在立法院表示，太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框緊密封裝，照理說不會造成任何汙染，本周抽驗光電場的滯洪池水質，結果並未造成汙染。不過藍綠立委都質疑，破碎的光電板一定會有零件遺失，受極端天氣影響，長期存在自然環境中，難保不會汙染環境。

內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，劉世芳說，感謝他們支援災後清理，她一路看到災後復原狀況，認為救災的速度很快，應該很快就能恢復正常生活。劉世芳並指丹娜絲颱風是台灣第一次啟動風災細胞簡訊，通知災區居民趕快避難，整體防災系統包括從預防到災中，還有災後復原速度都非常快。

外界關切這次被吹壞的大量光電板未清理，經濟部能源署統計颱風共損壞卅三處光電場，嘉義和台南為重災區，合計災損光電模組約十四萬五千片、二千八百公噸，最嚴重的是嘉義新塭滯洪池案場，災損約五萬片。

彭啓明說，太陽光電模組由鋁框、玻璃、EVA封裝膜、太陽能發電元件及塑膠背板等組成，其中太陽能發電元件、俗稱的太陽能電池，是由矽晶圓切割而成，外層以玻璃及鋁框緊密封裝，使模組具耐酸鹼、抗腐蝕且物化性質穩定的特性，且沒有廢液和粉塵，屬事業廢棄物，而非有害廢棄物。

立委：光電板禁不起風災

立委王育敏說，颱風過後已逾一周，大量破碎的光電板仍堆在滯洪池，甚至漂著塑膠浮板，很擔心會成為孳生登革熱的溫床。而且泡水的零件有些都已氧化，水也因此變色，卻未看到有人在清除，她不同意損壞光電模組對環境沒有汙染的說法，這次光電板完全禁不起風災，顯見之前並未嚴謹評估。

環境部環境管理署長顏旭明表示，已要求業者盡速清除，擱太久未清除就會開罰，預計兩周內可全數清完。

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