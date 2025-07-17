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台南麻豆文旦落果飄臭 農會：持續協助清運

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南麻豆文旦的落果堆放於6處暫置場，麻豆區農會每天都請堆高機、斗車等協助將文旦落果送往清潔隊掩埋。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦的落果堆放於6處暫置場，麻豆區農會每天都請堆高機、斗車等協助將文旦落果送往清潔隊掩埋。記者萬于甄／攝影

台南麻豆文旦丹娜絲颱風重創約2萬公噸落果，持續清運，許多果農昨一大早就將一袋袋文旦載往地方廟宇的廟埕等處暫置，已堆成多座小山，連日來風吹日曬開始腐壞，漸漸散發一股刺鼻的「酸味」；麻豆區農會表示，每天都會送清潔隊掩埋。

麻豆農會總幹事孫慈敏指出，麻豆約有6成文旦種植在安業里，全區年產量約2萬8千公噸，受丹娜絲影響落果約達8成，剩下2成真的是「很強壯的文旦」，相信成熟後值得民眾好好品嘗。

據了解，今年文旦落果嚴重，恐影響後續出貨產量，麻豆區農會已先請大盤商下架訂單，避免後續無法供貨。面對準颱風「薇帕」周五恐生成，果農也無奈笑笑說，「文旦幾乎都已被丹娜絲吹落果了啦！」

孫慈敏說，近期很感謝義工、志工及國軍等許多善心人士幫忙果農撿拾文旦落果，落果目前暫放在6處暫置場，包含安業太子宮、小埤里普庵寺、謝厝寮里紀安宮廟埕等，周邊相對空曠，較不影響居民，同時也每天請堆高機、斗車業者等協助載運送往清潔隊掩埋場處理。

孫慈敏表示，清運費用將由農業局補助農會，每天須花費約20萬元，但農會一定都會幫忙清運到結束，因此希望果農能主動將文旦落果載到堆置點，可節省工作上許多不必要的麻煩，她也表示，近期因許多果農還在清理果園、可能有部分延遲性落果，農會預計協助清運到21日。

文旦 丹娜絲颱風

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