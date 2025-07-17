屋損慰助金 台南市放寬條件再加碼！嘉縣盼跟進

中央核定發放丹娜絲颱風造成屋損的慰助金，損壞面積20至99平方公尺發放5萬元、100平方公尺以上10萬元，台南市政府昨宣布加碼，未滿20平方公尺即發1萬元，且從寬認定有無居住事實，盼協助加速重建；嘉縣民眾也盼能放寬屋損補助範圍。

南市府昨宣布啟動住屋毀損慰助金實施計畫，秘書長尤天厚說，若有實際居住事實，只要提供水電單或是照片、甚至里長證明就可認定，若為建物所有人但無居住事實，則持建物所有權狀就可申請；申請時會先讓受災戶自己檢視受損面積，後續再認定。

工務局表示，無居住事實，金額會折半發給，而慰助者為列管有案之中、低收入戶，會按核發基準，再加發5千元。

社會局指出，此次屋損補助，與依台南市災害救助辦法因風災造成死亡、重傷、安遷及淹水4項救助並不衝突，可再擇一領取災害救助金，另七股西寮地區海水倒灌災情嚴重，特別加碼每戶慰助金1萬5千元。

南市鹽水歡雅里的魏姓受災戶說，現面臨的問題是缺工、缺料、缺浪板、缺帆布等窘境，即便找到鐵工能幫忙搭帆布、浪板，得到的回應是「要等2、3個月」，且很多吊車、鐵工、材料都漲價，復原慰助金再多都是杯水車薪。

另，立法院經濟委員會昨邀官員到嘉縣討論天災補助，嘉縣副議長陳怡岳說，災民希望放寬補助範圍，且房屋損壞認定有時只差一點，受災戶可能就領不到補助，勘災的村里幹事害怕未達標卻誤判恐觸法，所以通常審查的很保守，希望可以有相關免責條款。對此，國土署允諾將研議相關辦法，縣府表示，仍在統計未達20平方公尺災損房屋，視財源評估是否再另補助。

嘉義縣青農總會長張翠玲則怒吼，農民所有財產都已拿去抵押，無擔保品，政府提供農民低利貸款「看得到、貸不到」，沒辦法申請貸款要怎麼重建？也有返鄉青農說，原先就是用農信保貸款，額度早就沒了，上次貸款都還沒還完，現在遇到天災急需用錢，但耕作的農地是向地主租的，沒有其他財產能拿出來做擔保，不知道要怎麼辦，繼續背負債已很可憐，連貸款都受阻，有點想回去上班了。

縣長翁章梁也請中央協助此情形；農業金融署表示，會再研議。

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