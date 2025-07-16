風災台南下營萬餘戶停電今晚終於「清零」 區長：12天拚復電血淚史

受到丹娜絲颱風重創，台南市溪北大規模電力中斷，其中下營區自7月6日颱風侵襲當日起，下一度有多達1萬1205戶停電，歷經12日搶修，終於在今晚「清零」，全面恢復供電，區長李宗翰在臉書分享「復電血淚史，應是前無古人後無來者了。」

下營區公所表示，風災發生初期，公所全力接聽民眾來電陳情，並逐一彙整資訊轉達台電。自7月8日起，公所更主動整理各里停電地點、座標與狀況，並依不同類型分類，盼加速修復進度。

7月10日下午，台電董事長曾文生南下至新營區處與停電超過一千戶的各區區長召開會議，決議由各區公所主導，協同台電工班逐區展開搶修。當時下營區仍有2554戶尚未復電，自此展開地方與台電間的「協同搶修模式」，每日清晨與深夜緊密協調工班數與機具分配。

隨著修復作業推進，下營區停電戶數逐日遞減，至7月12日降至305戶，7月13日再降至206戶，7月14日僅剩104戶，至7月16日剩下2戶未復電，今日終於全面清零。

對於最後2戶歷經長達11天未能供電，區長直言「高興不起來」，並感謝基層里幹事與里長承擔極大壓力，協助溝通安撫民眾，也向日以繼夜投入搶修工作的台電工程人員致敬。也祝福在柳營奇美與生命拼搏的李大哥，能平安渡過這一劫。

李宗翰臉書全文如下

下營區公所報告： 7月6日颱風來襲 7月7日整個下營停電戶數高達1萬1205戶 剛開始公所只能忠心地認真紀錄每一位來電的鄉親電話拜託，再轉給台電。 7月8日我們還特別整理每一個地點、座標、狀況並區分類別，期待台電盡速修復。 一直到7月10日下午2點台電董事長南下新營區處與各區仍停電超過1千戶的區長開會討論，決議由區公所帶著台電工班在每區去修復，當時7/10日我們下營停電戶數是2554戶。 從此每天三次里幹事查報各里尚停電戶數、每天深夜和大清早與台電爭分配到的工班數、人力、機具，爭得面紅耳赤，即使隔壁地區也是各憑本事，越多越好。 7月12日下營降到305戶，7月13日再降206戶，7月14日再降104戶，其實越到最後，要修復的困難度越來越難，看到台電工班的辛勞，實在感動！ 7月15日剩6戶 7月16日剩2戶 今天終於清零 #終於清零 #清零 #零 對最後那二戶是長達11天的停電，真是高興不起來，其他1萬1千200多戶為什麼都已經修復，而我偏偏沒電！最可憐的是里長，天天被罵！ 終於清零，紀錄這漫長的12天復電血淚史，應該是前無古人 後無來者了！ 也祝福在柳營奇美與生命拼搏的李大哥，能平安渡過這一劫！

台電新營區營業處晚間也表示，本次風災造成大範圍電桿傾倒與設施損毀，自災後立即啟動跨區支援，動員全台超過1000名人力投入搶修。截至今晚8時，新營轄內累計19萬4790戶停電中已有19萬4686戶恢復供電，尚有約104戶待復電。

台電說明，最後仍未復電戶多因環境限制或用戶端因素，例如魚塭周邊道路泥濘，搶修車無法進入，或用戶自設電桿倒塌、房屋嚴重損壞等情形。除極少數特殊個案，預估今晚10時前可全數恢復民生用電。

新營區處處長黃啟通指出，搶修工作已持續11日，工程人員長時間高強度作業，體力與專注力面臨極大挑戰，區處已責成各工班與駐點指揮官落實工安管理，確保搶修進度與人員安全並重。 北南區處支援北門區學北高幹分歧斷桿重置搶修。圖／台電提供 新營區處於下營區執行電力搶修。圖／台電提供 北北、北西、苗栗、桃園、屏東、宜蘭等6個支援區處，於北門區執行建桿作業。圖／台電提供

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