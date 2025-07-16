影／丹娜絲風災沒復原 又有颱風要來？台南災民盼噩夢別再重演

丹娜絲颱風吹翻台南、嘉義大量房屋屋頂，行政院宣布發放「復原慰助金」，依屋損面積最高給予10萬元，不過台南還有高達6千多戶屋頂受損目前還沒有初步防護，社會各界已經全力動員幫助災區復原，台南市府表示全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，其中有人居住的4890間會優先處理，不過面對周六可能有颱風再度來襲，災民都擔心受怕希望不要噩夢再重演。

丹娜絲颱風讓許多台南沿海城鎮的住家屋頂受損，民間許多修繕團隊志工專程到災區展開屋頂帆布覆蓋施工，也在這多雨的天氣裡，為鄉親解燃眉之急，其中台南七股區西寮里有上百戶住家屋頂被掀開，從空拍畫面往下看滿滿的帆布屋頂十分顯眼，附近還有一處雞舍倒塌，裡面的蛋雞已經十天沒有進食，也都找不到工程人員前來救援。

學甲區一位50歲婦人說，颱風把住家的屋瓦吹出一個大洞，雨水不斷滲入，一度水淹到小腿肚，「整整舀水舀了3天3夜」，屋內床墊、家具早已損壞，電力雖恢復，屋內還是有些積水，所有的家當都用帆布蓋住，今天還好有慈濟基金會的義工來幫忙協助幫屋頂蓋帆布，慈濟表示因應颱風有可能再度侵襲，目前都採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，國軍在災區協助救災。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，國軍協助救災。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，居民擔心受怕噩夢重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風造成台南嚴重災情。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影 丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影

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