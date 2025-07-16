影／丹娜絲颱風造成光電板受損嚴重 面對氣候變遷耐風標準需再檢討

颱風丹娜絲侵襲台灣中南部造成嚴重災情，尤其南部的太陽能光電廠損失慘重，根據統計目前總計14.5萬片、共2800公噸的太陽能光電板受損，清理環境預計耗費1個半月，針對民眾擔憂太陽能板是否汙染環境，環境部說明廢棄光電板是事業廢棄物，不是有害廢棄物，都可以加以回收，本身成分無毒，不會對環境產生影響，對養殖漁業也沒有影響。
這次的丹娜絲風災對於光電產業帶來嚴重損毀，包括布袋新塭光電場與屏東佳冬離岸太陽光電浮台試驗計畫因受損造成漂流到岸際，都引起社會的關注，也讓光電板的抗颱設計強度再度引起討論，目前在氣候變遷下，耐風耐震的設計標準確實「要再檢討」，至於目前被風災吹毀的光電板去處問題也讓地方政府傷透腦筋。
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